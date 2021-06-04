США объявили о распределении 80 млн доз вакцин: какие страны получат бесплатно

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Наталья Некрасова
Первую бесплатную
партию вакцин от коронавируса США распределили между четырьмя странами —
Мексикой, Индией, Гватемалой и Республикой Тринидад и Тобаго. О начале передачи
вакцин от COVID-19 вице-президент
США Камала Харрис лично уведомила лидеров этих четырех стран, сообщает
пресс-служба Белого дома.
Вакцины от коронавируса. Фото из открытых источников
До конца июня США распределят между странами мира 80 млн доз вакцины от коронавируса, из них — 75% в рамках инициативы COVAX. В ходе брифинга в Белом доме советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что на распределение препаратов повлиял ряд факторов.
По его словам, США решили в первую очередь помочь своим соседям и распределить не менее 75% вакцин через COVAX.
США также планируют распределить вакцины COVID-19 между Непалом, Филиппинами и другими странами с резким ростом заболеваемости коронавирусом, а также между Канадой, Мексикой и Кореей.
По мере поступления вакцин США продолжит делиться со странами мира запасами препаратов, добавил советник Байдена.
Напомним, президент США Джо Байден поручил американским спецслужбам выяснить причины возникновения пандемии коронавируса. К чему может привести расследование, своими прогнозами с порталом "Комментарии" поделились эксперты.
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