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Главная Новости Мир США США объявили о распределении 80 млн доз вакцин: какие страны получат бесплатно
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США объявили о распределении 80 млн доз вакцин: какие страны получат бесплатно

В Белом доме рассказали, какие страны первые получат препарат, а среди каких начнут распределять в ближайшее время, и есть ли в списке Украина

сегодня, 00:43
Автор:

Наталья Некрасова

Первую бесплатную партию вакцин от коронавируса США распределили между четырьмя странами — Мексикой, Индией, Гватемалой и Республикой Тринидад и Тобаго. О начале передачи вакцин от COVID-19 вице-президент США Камала Харрис лично уведомила лидеров этих четырех стран, сообщает пресс-служба Белого дома.

США объявили о распределении 80 млн доз вакцин: какие страны получат бесплатно

Вакцины от коронавируса. Фото из открытых источников

До конца июня США распределят между странами мира 80 млн доз вакцины от коронавируса, из них — 75% в рамках инициативы COVAX. В ходе брифинга в Белом доме советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что на распределение препаратов повлиял ряд факторов.

"Мы получили запросы со всего мира, и ряд важных факторов повлиял на наше решение о том, как распределить эти первые 25 млн вакцин. Эти факторы включали достижение глобального охвата, реагирование на скачки и другие конкретные неотложные ситуации и потребности общественного здравоохранения, а также помощь как можно большему количеству стран, запросивших вакцины", — отметил Салливан.

По его словам, США решили в первую очередь помочь своим соседям и распределить не менее 75% вакцин через COVAX.

"Где мы делимся этими первыми 25 млн доз. Мы делимся ними во многих странах Латинской Америки и Карибского бассейна; Южная и Юго-Восточная Азия; и по всей Африке в координации с Африканским союзом. Это включает в себя приоритетность наших соседей здесь, в нашем полушарии, включая такие страны, как Гватемала и Колумбия, Перу и Эквадор, и многие другие", — рассказал советник Байден.

США также планируют распределить вакцины COVID-19 между Непалом, Филиппинами и другими странами с резким ростом заболеваемости коронавирусом, а также между Канадой, Мексикой и Кореей.

"США также отдает приоритет другим партнерам по всему миру, включая страны с низким уровнем вакцинации или страны, которые переживают вооруженные конфликты, такие как Западный берег Иордана и Сектор Газа, Украина, Косово, Ирак, Гаити и другие. В ближайшие дни мы будем тесно сотрудничать с COVAX и странами, которые получат наши вакцины", — проинформировал Салливан.

По мере поступления вакцин США продолжит делиться со странами мира запасами препаратов, добавил советник Байдена.

Напомним, президент США Джо Байден поручил американским спецслужбам выяснить причины возникновения пандемии коронавируса. К чему может привести расследование, своими прогнозами с порталом "Комментарии" поделились эксперты.


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Источник: https://www.whitehouse.gov/briefing-room/press-briefings/2021/06/03/press-briefing-by-white-house-covid-19-response-team-and-public-health-officials-40/
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