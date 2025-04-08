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США объявили о выводе военных и техники из ключевого хаба помощи Украине в Польше

США могут переложить всю помощь Украине в войне исключительно на плечи Европы

сегодня, 15:00
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Кравцев Сергей

Командование Сухопутных войск США в Европе и Африке объявило о "давно запланированной" передислокации американского военного персонала и техники из аэропорта Ясенка в Польше вблизи Жешува. Важность в том, что именно этот город является ключевым хабом помощи Украине.

США объявили о выводе военных и техники из ключевого хаба помощи Украине в Польше

Военные США. Фото: из открытых источников

Сообщается, что "давно запланированная" передислокация состоится в другие места в Польше.

Как обращают внимание в коммюнике, опубликованном на сайте командования в понедельник, эта передислокация является "частью более широкой стратегии оптимизации военных операций США, улучшения поддержки союзников и партнеров с одновременным повышением эффективности".

Читайте также на портале "Комментарии" — Пентагон сейчас прорабатывает предложение о выводе до 10 тысяч военнослужащих из Восточной Европы. Впрочем, соответствующий сценарий вызывает беспокойство на обоих континентах. Об этом сообщает "NBC News".

В материале говорится, если Дональд Трамп все-таки решится на этот шаг, то, в первую очередь, это может касаться подразделений, которые являются частью 20 тысяч военнослужащих, которых бывший глава Белого дома Джо Байден развернул еще в 2022 году с целью укрепления обороны стран, граничащих с Украиной. Тогда это решение стало ответом на полномасштабное вторжение российских войск в Украину. 

Таким образом Вашингтон решил поддержать своих союзников, предоставив гарантии, что они не останутся сам на сам с российской угрозой в случае падения Украины. Шесть американских и европейских чиновников, которые пожелали оставаться анонимными, рассказали, что, если Пентагон выступит в поддержку такого предложения, это усилит опасения о том, что Штаты "отказываются от своих давних союзников в Европе".




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Источник: https://www.pravda.com.ua/rus/news/2025/04/8/7506587/
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