США объявили охоту на российскую платежную сеть A7: под ударом – миллиарды

Министерство финансов США 1 октября ввело санкции против A7 Network – связанной с Россией теневой финансовой сети, которую американские власти обвиняют в содействии обходу санкций. Решение принято в рамках операции Economic Outcast, направленной прежде всего против финансовой инфраструктуры Ирана.

США. Фото: из открытых источников

Американское ведомство заявило, что активы A7 и связанные с ней структуры в США блокируются, а американским лицам запрещаются операции с ними. Одновременно подразделение Минфина FinCEN предложило запретить переводы средств, связанные с субагентами сети. Для банков также опубликованы признаки, по которым предлагается выявлять подозрительные операции.

По версии Минфина США, A7 создала разветвленную систему компаний в третьих странах, которые маскировали платежи санкционных клиентов под обычные коммерческие операции. Для этого, как утверждают американские власти, использовались поддельные торговые документы и измененные описания товаров. Сеть, по данным ведомства, обслуживала не только российские структуры, но и иранские организации, включая КСИР.

A7 связывают с молдавским бизнесменом Иланом Шором и российским Промсвязьбанком, находящимися под американскими санкциями. В Минфине считают, что сеть стала частью параллельной финансовой инфраструктуры, позволяющей проводить международные расчеты в обход ограничений.

Масштаб операций оказался значительным. По данным американского ведомства, субагенты A7 обработали свыше $17 млрд с января 2025-го по июнь 2026 года. Сама сеть ранее заявляла о более чем 2000 транзакций в сутки и общем обороте свыше 7,5 трлн рублей, или около $91,5 млрд.

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