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США оголосили полювання на російську платіжну мережу A7: під ударом – мільярди

Мінфін США вніс A7 до списку значних транснаціональних злочинних організацій і має намір перекрити її субагентам доступ до міжнародних перекладів

2 жовтня 2026, 07:18
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Кравцев Сергей

Міністерство фінансів США 1 жовтня запровадило санкції проти A7 Network – пов'язаної з Росією тіньової фінансової мережі, яку американська влада звинувачує у сприянні обходу санкцій. Рішення ухвалено в рамках операції Economic Outcast, спрямованої передусім проти фінансової інфраструктури Ірану.

США оголосили полювання на російську платіжну мережу A7: під ударом – мільярди

США. Фото: із відкритих джерел

Американське відомство заявило, що активи A7 та пов'язані з нею структури у США блокуються, а американським особам забороняються операції з ними. Одночасно підрозділ Мінфіну FinCEN запропонував заборонити переказ коштів, пов'язаних із субагентами мережі. Для банків також опубліковано ознаки, за якими пропонується виявляти підозрілі операції.

За версією Мінфіну США, A7 створила розгалужену систему компаній у третіх країнах, які маскували платежі клієнтів санкцій під звичайні комерційні операції. Для цього, як стверджує американська влада, використовувалися підроблені торгові документи та змінені описи товарів. Мережа, за даними відомства, обслуговувала не лише російські структури, а й іранські організації, включаючи КСІР.

A7 пов'язують із молдавським бізнесменом Іланом Шором та російським Промзв'язокбанком, які перебувають під американськими санкціями. У Мінфіні вважають, що мережа стала частиною паралельної фінансової інфраструктури, яка дозволяє проводити міжнародні розрахунки в обхід обмежень.

Масштаб операцій виявився значним. За даними американського відомства, субагенти A7 опрацювали понад $17 млрд із січня 2025-го по червень 2026 року. Сама мережа раніше заявляла про більш ніж 2000 транзакцій на добу та загальний оборот понад 7,5 трлн рублів, або близько $91,5 млрд.

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Джерело: https://www.ft.com/content/29e2d078-4476-41f2-a180-faf0b2001068?syn-25a6b1a6=1
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