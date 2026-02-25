logo

США объявили Украине демарш из-за атак по России: детали
НОВОСТИ

США объявили Украине демарш из-за атак по России: детали

Госдеп США направил Украине ноту после атаки на Новороссийск. Вашингтон заявил о нарушении экономических интересов американских компаний.

25 февраля 2026, 07:50
Автор:
Slava Kot

Администрация Дональда Трампа официально предупредила Украину по поводу ударов по целям на территории России, если они могут затронуть экономические интересы США. Об этом сообщила посол Украины в Вашингтоне Ольга Стефанишина, уточнив, что речь идет о повреждении инфраструктуры Каспийского трубопроводного консорциума после атаки дронов на порт Новороссийск в ноябре 2025 года.

США объявили Украине демарш из-за атак по России: детали

Ольга Стефанишина. Фото из открытых источников

Ольга Стефанишина рассказала, что она получила официальную ноту-протеста от Госдепа США по атаке Украины по территории России.

"Это касалось самого факта, что там были затронуты американские экономические интересы", — пояснила Стефанишина.

Украинская дипломатка отметила, что существуют некоторые исключения из санкций в отношении российской нефти и призвала их пересмотреть.

"Я надеюсь, что инициативы в рамках доктрины энергетического доминирования президента Трампа послужат этой цели. И те несправедливые ситуации, когда мы видим конкретные исключения, обеспечивающие интересы США, можно изменить не только путем их отмены, но и изменения структуры рынка и поставок", — добавила дипломат.

В результате атаки Украины в порту Новороссийск были повреждены два танкера так называемого "теневого флота", который Москва использует для обхода санкций. Этот порт является ключевым нефтяным хабом России и важным маршрутом для казахстанской нефти Черного моря. Однако также пострадал терминал Каспийского трубопровода, частично связанный с компаниями Chevron и ExxonMobil.

В то же время Стефанишина подчеркнула, что предупреждение США не касается ударов по российской военной и энергетической инфраструктуре. Однако, как пишет издание The Financial Times, украинские чиновники приватно указывают, что Вашингтон недостаточно реагирует на удары России по американскому бизнесу в Украине. В частности, в июне ракета повредила завод Boeing в Киеве, а в феврале этого года атаковала производственные мощности Mondelez International на северо-востоке страны. По состоянию на январь российские обстрелы повредили 47% работающих в Украине американских компаний.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия нанесла удар по американскому заводу в Мукачево.



Источник: https://www.ft.com/content/281c145c-30da-4df9-97bf-efafc9b6bf6b?shareType=nongift
