США объявили Украине демарш из-за атак по России: детали

Slava Kot
Администрация Дональда Трампа официально предупредила Украину по поводу ударов по целям на территории России, если они могут затронуть экономические интересы США. Об этом сообщила посол Украины в Вашингтоне Ольга Стефанишина, уточнив, что речь идет о повреждении инфраструктуры Каспийского трубопроводного консорциума после атаки дронов на порт Новороссийск в ноябре 2025 года.
Ольга Стефанишина. Фото из открытых источников
Ольга Стефанишина рассказала, что она получила официальную ноту-протеста от Госдепа США по атаке Украины по территории России.
Украинская дипломатка отметила, что существуют некоторые исключения из санкций в отношении российской нефти и призвала их пересмотреть.
В результате атаки Украины в порту Новороссийск были повреждены два танкера так называемого "теневого флота", который Москва использует для обхода санкций. Этот порт является ключевым нефтяным хабом России и важным маршрутом для казахстанской нефти Черного моря. Однако также пострадал терминал Каспийского трубопровода, частично связанный с компаниями Chevron и ExxonMobil.
В то же время Стефанишина подчеркнула, что предупреждение США не касается ударов по российской военной и энергетической инфраструктуре. Однако, как пишет издание The Financial Times, украинские чиновники приватно указывают, что Вашингтон недостаточно реагирует на удары России по американскому бизнесу в Украине. В частности, в июне ракета повредила завод Boeing в Киеве, а в феврале этого года атаковала производственные мощности Mondelez International на северо-востоке страны. По состоянию на январь российские обстрелы повредили 47% работающих в Украине американских компаний.
