США оголосили Україні демарш через атаки по Росії: деталі

Адміністрація Дональда Трампа офіційно попередила Україну щодо ударів по цілях на території Росії, якщо вони можуть зачепити економічні інтереси США. Про це повідомила посолка України у Вашингтоні Ольга Стефанішина, уточнивши, що йдеться про пошкодження інфраструктури Каспійського трубопровідного консорціуму після атаки дронів на порт Новоросійськ у листопаді 2025 року.

Ольга Стефанішина. Фото з відкритих джерел

Ольга Стефанішина розповіла, що вона отримала офіційну ноту-протесту від Держдепу США щодо атаки України по території Росії.

"Це стосувалося самого факту, що там було порушено американські економічні інтереси", — пояснила Стефанішина

Українська дипломатка зауважила, що існують певні винятки з санкцій щодо російської нафти та закликала їх переглянути.

"Я сподіваюся, що ініціативи в рамках доктрини енергетичного домінування президента Трампа послужать цій меті. І ті несправедливі ситуації, коли ми бачимо конкретні винятки, що забезпечують інтереси США, можна змінити не лише шляхом їх скасування, але й шляхом зміни структури ринку та поставок", — додала дипломатка.

Унаслідок атаки України в порту Новоросійськ були пошкоджені два танкери так званого "тіньового флоту", який Москва використовує для обходу санкцій. Цей порт є ключовим нафтовим хабом Росії та важливим маршрутом для казахстанської нафти до Чорного моря. Однак також постраждав термінал Каспійського трубопроводу, частково пов’язаний із компаніями Chevron та ExxonMobil.

Водночас Стефанішина наголосила, що попередження США не стосується ударів по російській військовій та енергетичній інфраструктурі. Однак, як пише видання The Financial Times, українські посадовці приватно вказують, що Вашингтон недостатньо реагує на удари Росії по американському бізнесу в Україні. Зокрема, в червні ракета пошкодила завод Boeing у Києві, а у лютому цього року атакувала виробничі потужності Mondelez International на північному сході країни. Станом на січень російські обстріли пошкодили 47% американських компаній, що працюють в Україні.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Росія завдала удару по американському заводу в Мукачево.