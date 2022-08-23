США объявят о рекордном пакете военной помощи для Украины: подробности

Америка в День независимости Украины объявит о выделении рекордного пакета военной помощи для Украины. Его стоимость будет составлять 3 млрд долларов. Об этом пишет AP . США завтра объявят рекордный пакет на 3 млрд долларов (фото из открытых источников) СМИ, ссылаясь на свои источники, решившие не раскрывать своей личности, пишет, что США вскоре объявят о новом рекордном пакете военной помощи. По их информации, это произойдет 24 августа 2022 года. Деньги пойдут на фиксирование для снабжения дронов, вооружения и другого оборудования. Но не исключено, что это вооружение еще не появится на поле боя в течение года.

Известно, что деньги также пойдут на обучение и лучшее оснащение ВСУ на будущее. В статье отмечают, что новое финансирование отличается от предыдущих тем, что оно направлено на то, чтобы помочь укрепить оборонную позицию в долгосрочной и среднесрочной перспективе. Следовательно, предварительные поставки были направлены на оружие и боеприпасы, то есть на насущные потребности. Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что США готовит новый пакет помощи . Америка готовит для Украины еще один пакет пособия на общую сумму около 775 млн долларов. В него войдут беспилотники, ракетные системы и боеприпасы для HIMARS. Чиновник из Пентагона анонимно сообщил, что Америка подготовила еще один крупный пакет помощи для Украины. В частности сюда войдут: 2000 противоброневых снарядов, ракетные системы TOW, боеприпасы для HIMARS, скоростные противорадиационные ракеты, 1000 дополнительных противоброневых систем Javelin, 15 дронов Scan Eagle, 16 105-мм гауби 4 и 36 защитой от мин и засад).

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