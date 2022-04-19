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США официально предоставили украинцам статус временной защиты: какие условия

Temporary Protected Status могут получить 60 тысяч украинцев, уже находящихся в США

сегодня, 19:24
Автор:

Лиля Воробьева
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После вторжения России на территорию Украины, многие вынужденно покинули свой дом. Многие страны уже предоставили гражданам Украины статус временной защиты. Следовательно 19 апреля, США официально предоставили украинцам статус временной защиты. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на сообщение Министерства внутренней безопасности США.
Соединенные Штаты Америки в связи с вторжением России в Украину официально предоставили украинцам статус временной защиты (Temporary Protected Status, TPS). Соответствующее решение уже внесено в Федеральный реестр, оно будет опубликовано и зарегистрировано сегодня, 19 апреля 2022 года.
Указанный статус позволяет украинцам, физически находившимся на территории США по состоянию на 11 апреля, оставаться в стране 18 месяцев даже с просроченными визами. Они также могут предоставить документы для получения разрешения на трудоустройство.
По оценкам USCIS, 59 600 человек, которые находятся в Соединенных Штатах, могут иметь право на получение TPS под обозначением Украины.
Граждане Украины, которые находятся за пределами Соединенных Штатов, не имеют права на участие в программе TPS по этому назначению, и они не получат право на получение этого права, переехав в Соединенные Штаты в ближайшую неделю. В то же время украинцам рекомендуется обращаться за визой или другим законным путем в консульство США за границей.
Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в США рассказали, когда ВСУ получат помощь от США. В Минобороны США отрапортовали, что первый рейс с новой военной помощью США для Киева уже в ближайшие часы будет на территории Украины.

США официально предоставили украинцам статус временной защиты: какие условия

Временная защита в США (фото из открытых источников)


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Источник: https://www.uscis.gov/newsroom/news-releases/dhs-announces-registration-process-for-temporary-protected-status-for-ukraine-and-sudan?fbclid=IwAR1BCIUjaL3TqdlJwsiBKGleRj-re3UW1SIcvrDX4fyDbEwRANZIUF86lHk
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