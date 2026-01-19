США официально признают разрушение мирового порядка: детали

Новая Стратегия национальной безопасности США фактически подтвердила завершение мирового порядка, в котором доминировал Вашингтон почти 80 лет. Об этом пишет The Atlantic, отмечая, что Соединенные Штаты сознательно отказываются от роли главного гаранта глобальной безопасности, выполнявшейся после Второй мировой войны.

По оценке издания, американская мощь, десятилетиями поддерживавшая международную стабильность, теперь используется не для сохранения системы, а для ее демонтажа. В результате США вступают в самый опасный геополитический период с 1940-х годов – мир, в котором холодная война будет выглядеть "детской игрой", а эпоха после ее завершения – почти идиллией.

Журналисты полагают, что будущий порядок все больше будет напоминать ситуацию до 1945 года: несколько великих держав, отсутствие устоявшихся правил и постоянные конфликты. В таком мире Вашингтон может остаться без надежных союзников и будет вынужден полагаться исключительно на свои силы.

Издание напоминает, что администрация Дональда Трампа уже заявила европейским партнерам о необходимости самостоятельно обеспечивать свою оборону до 2027 года, а также начала масштабные тарифные войны против союзников. В то же время, в новой стратегии Россия и Китай рассматриваются не как противники, а как партнеры в разделении мира в рамках многополярной системы.

По мнению The Atlantic, Москва и Пекин воспринимают разрушение трансатлантического единства как шанс для наступления. Украина в этой логике не конечная цель, а начало планов Кремля по пересмотру сфер влияния. Издание делает вывод: политика Трампа превращает США из глобального лидера в международного изгоя, последствия чего американское общество будет ощущать еще много лет.

