США офіційно визнають руйнування світового порядку: деталі

Нова Стратегія національної безпеки США фактично підтвердила завершення світового порядку, в якому домінував Вашингтон упродовж майже 80 років. Про це пише The Atlantic, зазначаючи, що Сполучені Штати свідомо відмовляються від ролі головного гаранта глобальної безпеки, яку виконували після Другої світової війни.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

За оцінкою видання, американська міць, що десятиліттями підтримувала міжнародну стабільність, тепер використовується не для збереження системи, а для її демонтажу. У результаті США входять у найнебезпечніший геополітичний період з 1940-х років – світ, у якому холодна війна виглядатиме "дитячою грою", а епоха після її завершення – майже ідилією.

Журналісти вважають, що майбутній порядок дедалі більше нагадуватиме ситуацію до 1945 року: кілька великих держав, відсутність сталих правил і постійні конфлікти. У такому світі Вашингтон може залишитися без надійних союзників і буде змушений покладатися виключно на власні сили.

Видання нагадує, що адміністрація Дональда Трампа вже заявила європейським партнерам про необхідність самостійно забезпечувати власну оборону до 2027 року, а також розпочала масштабні тарифні війни проти союзників. Водночас у новій стратегії Росія і Китай розглядаються не як противники, а як партнери у поділі світу в межах багатополярної системи.

На думку The Atlantic, Москва й Пекін сприймають руйнування трансатлантичної єдності як шанс для наступу. Україна в цій логіці є не кінцевою метою, а початком планів Кремля щодо перегляду сфер впливу. Видання робить висновок: політика Трампа перетворює США з глобального лідера на міжнародного ізгоя, наслідки чого американське суспільство відчуватиме ще багато років.

