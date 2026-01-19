logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.41

EUR/UAH

50.44

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ США США офіційно визнають руйнування світового порядку: деталі
commentss НОВИНИ Всі новини

США офіційно визнають руйнування світового порядку: деталі

The Atlantic пише про те, що дії Трампа перетворюють США з лідера на міжнародного ізгоя

19 січня 2026, 12:50
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Нова Стратегія національної безпеки США фактично підтвердила завершення світового порядку, в якому домінував Вашингтон упродовж майже 80 років. Про це пише The Atlantic, зазначаючи, що Сполучені Штати свідомо відмовляються від ролі головного гаранта глобальної безпеки, яку виконували після Другої світової війни.

США офіційно визнають руйнування світового порядку: деталі

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

За оцінкою видання, американська міць, що десятиліттями підтримувала міжнародну стабільність, тепер використовується не для збереження системи, а для її демонтажу. У результаті США входять у найнебезпечніший геополітичний період з 1940-х років – світ, у якому холодна війна виглядатиме "дитячою грою", а епоха після її завершення – майже ідилією.

Журналісти вважають, що майбутній порядок дедалі більше нагадуватиме ситуацію до 1945 року: кілька великих держав, відсутність сталих правил і постійні конфлікти. У такому світі Вашингтон може залишитися без надійних союзників і буде змушений покладатися виключно на власні сили.

Видання нагадує, що адміністрація Дональда Трампа вже заявила європейським партнерам про необхідність самостійно забезпечувати власну оборону до 2027 року, а також розпочала масштабні тарифні війни проти союзників. Водночас у новій стратегії Росія і Китай розглядаються не як противники, а як партнери у поділі світу в межах багатополярної системи.

На думку The Atlantic, Москва й Пекін сприймають руйнування трансатлантичної єдності як шанс для наступу. Україна в цій логіці є не кінцевою метою, а початком планів Кремля щодо перегляду сфер впливу. Видання робить висновок: політика Трампа перетворює США з глобального лідера на міжнародного ізгоя, наслідки чого американське суспільство відчуватиме ще багато років.

Читайте також на порталі "Коментарі" — про який біполярний світ марить Трамп: чому так захопився Гренландією.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини