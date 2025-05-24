США огорчили Ким Чен Ына: какие слухи опроверг Пентагон

Пентагон назвал неправдивыми сообщения о том, что администрация президента США Дональда Трампа готовится принять решение о выводе нескольких тысяч американских войск из Южной Кореи. Об этом заявил представитель Пентагона Шон Парнелл в сети Х.

Пентагон. Фото: из открытых источников

Парнелл заявил, что "сообщения о том, что Министерство обороны сократит количество американских войск в Республике Корея (Южная Корея), не соответствуют действительности".

"Любой, кто освещал деятельность Пентагона, знает, что мы всегда пересматриваем размещение войск", – отметил Шон Парнелл.

При этом он подчеркнул, что США остаются полностью преданными Южной Корее. Союз с этой страной – непоколебимый.

Стоит отметить, Сеул и Вашингтон в прошлом году договорились о пятилетнем плане распределения расходов на оборону, но Трамп выражал недовольство, убеждая, что Южная Корея должна тратить больше на размещение американских войск. Он также допустил, что вопрос стоимости военного присутствия США может быть поднят в рамках текущих торговых переговоров с Южной Кореей.

Читайте также на портале "Комментарии" — издание The Wall Street Journal, со ссылкой на источники в Пентагоне, написало, что в Белом доме всерьез рассматривают возможность вывода нескольких тысяч американских военных из Южной Кореи в рамках неформального пересмотра политики в отношении Северной Кореи (КНДР).

В публикации говорится, что одним из вариантов, над которым работает оборонное ведомство, заключается в выводе из Южной Кореи около 4500 военных. Их могут передислоцировать в другие места в Индо-Тихоокеанском регионе, в частности – на Гуам. При этом это лишь одна из нескольких идей, и предложение еще не попало на стол Трампа.

Представитель Пентагона, отвечая на вопрос о потенциальном выводе войск, сказал, что пока не прозвучало политических заявлений сложно говорить о тех или иных шагах. Министерство обороны Южной Кореи отказалось от комментариев.



