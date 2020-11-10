США оказались на грани дефолта: в ФРС назвали причины

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Татьяна Веремеева
Соединенные Штаты все еще могут столкнуться с волной
дефолтов по долгам и значительным снижением цен на активы из-за пандемии
коронавируса и рецессии. Об этом предупреждает Федеральная Резервная Система (ФРС)
США, также напоминая, что экономика страны еще далека от выхода из кризиса,
передает Reuters.
Чиновники ФРС в последнем полугодовом отчете о финансовой стабильности отмечают, что многие домохозяйства продолжают бороться с кризисом, а дефолты по кредитам продолжают расти. В свою очередь это
приводит к материальным потерям для кредиторов. Особое внимание обращают на то, что
значительно выросли долги со стороны бизнеса, поскольку предприятия увеличили заимствования, чтобы пережить
период слабой прибыли.
Такие комментарии ФРС появились в тот же день, когда фондовые рынки США резко выросли
на новостях о том, что на горизонте может появиться вакцина против коронавируса.
В
последнем докладе ФРС о финансовой стабильности, опубликованном в мае,
Центральный банк США предупредил о серьезных рисках, с которыми сталкивается страна в
связи с сокращением экономической активности. За прошедшие месяцы удалось
избежать наихудших результатов, отчасти благодаря кредитованию ФРС и другим
мерам, принятым для поддержания функционирования финансовых рынков, а отчасти
благодаря другим правительственным трансфертным и грантовым программам, которые
позволили домашним хозяйствам и предприятиям продолжать оплачивать свои счета. Но это может
измениться в зависимости от того, как будет дальше развиваться ситуация вокруг пандемии коронавируса.
Напомним, в
ФРС США ожидают, что весь мир еще долгое время будет отходить от связанных
с коронавирусом последствий.
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