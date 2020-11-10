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США оказались на грани дефолта: в ФРС назвали причины

На фоне пандемии коронавируса экономическая активность в США и во всем мире значительно снизилась

сегодня, 01:50
Автор:

Татьяна Веремеева

Соединенные Штаты все еще могут столкнуться с волной дефолтов по долгам и значительным снижением цен на активы из-за пандемии коронавируса и рецессии. Об этом предупреждает Федеральная Резервная Система (ФРС) США, также напоминая, что экономика страны еще далека от выхода из кризиса, передает Reuters.

США оказались на грани дефолта: в ФРС назвали причины

Чиновники ФРС в последнем полугодовом отчете о финансовой стабильности отмечают, что многие домохозяйства продолжают бороться с кризисом, а дефолты по кредитам продолжают расти. В свою очередь это приводит к материальным потерям для кредиторов. Особое внимание обращают на то, что значительно выросли долги со стороны бизнеса, поскольку предприятия увеличили заимствования, чтобы пережить период слабой прибыли.

Такие комментарии ФРС появились в тот же день, когда фондовые рынки США резко выросли на новостях о том, что на горизонте может появиться вакцина против коронавируса.

В последнем докладе ФРС о финансовой стабильности, опубликованном в мае, Центральный банк США предупредил о серьезных рисках, с которыми сталкивается страна в связи с сокращением экономической активности. За прошедшие месяцы удалось избежать наихудших результатов, отчасти благодаря кредитованию ФРС и другим мерам, принятым для поддержания функционирования финансовых рынков, а отчасти благодаря другим правительственным трансфертным и грантовым программам, которые позволили домашним хозяйствам и предприятиям продолжать оплачивать свои счета. Но это может измениться в зависимости от того, как будет дальше развиваться ситуация вокруг пандемии коронавируса.

Напомним, в ФРС США ожидают, что весь мир еще долгое время будет отходить от связанных с коронавирусом последствий.


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Источник: https://www.reuters.com/article/us-usa-fed-stability/u-s-still-faces-possible-default-wave-asset-declines-due-to-pandemic-fed-idUSKBN27P2T5
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