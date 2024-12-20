США оказались перед угрозой шатдауна: Конгресс второй раз не смог принять бюджет

Члены Палаты представителей американского Конгресса по итогам заседания 19 декабря не смогли поддержать законопроект о правительственном финансировании, автором которого является избранный президент США Дональд Трамп. В случае отсутствия положительного решения до субботы, страну ожидает шатдаун, то есть прекращение работы ряда государственных предприятий в связи с отсутствием финансирования. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет Reuters.

Конгрес США. Фото: CNN

По данным агентства, подобными действиями члены Республиканской партии решили бросить вызов новоизбранному президенту. Авторы публикации отмечают, что голосование помогло выявить наличие разногласий в партии Трампа. Причем не следует исключать, что в 2025 году они будут оказывать влияние, когда республиканцы получат контроль над Белым домом и двумя палатами Конгресса.

Конгрессмены отклонили бюджетный пакет, получив 174 голоса из 235 возможных. Этот пакет был срочно подготовлен лидерами Республиканской партии после того, как Трамп и миллиардер Илон Маск сорвали предварительное двухпартийное соглашение.

Законопроект не получил поддержки полной фракции Демократической партии, а также 38 представителей Республиканской партии. Подтвердили его только три республиканца.

Если закон не будет принят до субботы, около двух миллионов федеральных работников останутся без заработной платы.

Портал "Комментарии" ранее писал, что американские законодатели хотят оценить, какими для Украины будут последствия прекращения американской поддержки. Для этого Конгресс требует от руководителей разведок предоставить аналитические отчеты в 90-дневный срок.