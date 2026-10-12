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США окончательно подтолкнут Украину к худшему соглашению с Путиным: назван шокирующий сценарий

После выборов в Конгресс США украинский вопрос может потерять актуальность для Дональда Трампа

12 октября 2026, 11:10
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Клименко Елена

После промежуточных выборов в Конгресс США Украина может постепенно потерять внимание Вашингтон в США. Это не обязательно будет означать немедленное прекращение военной помощи, однако американская администрация может меньше сосредотачиваться на влиянии российско-украинской войны. Такую оценку в интервью "Главреду" озвучил глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко.

США окончательно подтолкнут Украину к худшему соглашению с Путиным: назван шокирующий сценарий

Фото: из открытых источников

По словам политолога, возможности президента США Дональда Трампа давить на Киев уже существенно сузились. Среди оставшихся у Вашингтона рычагов — продажа американского вооружения, поставка ракет для систем Patriot и обслуживание этих комплексов. Важную роль также играет спутниковая связь Starlink.

"За время работы администрации Трампа мы и так максимально сузили соответствующие рычаги влияния. По сути, сейчас один из главных рычагов — это разрешение на продажу американского вооружения. Из критически важного — ракеты в комплексы Patriot, а также обслуживание самих систем", — отметил Чаленко.

В то же время, эксперт не считает, что после выборов Трамп обязательно усилит давление на Украину. По его мнению, проблема заключается в том, что у американского президента есть возможность влиять на российского диктатора Владимира Путина, но не использует их для достижения прекращения огня.

Чаленко предполагает, что при потере республиканцами контроля над Палатой представителей политические возможности Трампа могут ослабнуть. В такой ситуации президент США может превратиться в так называемую "хромую утку" — лидера, влияние которого на принятие решений ограничивается.

"После выборов в Конгресс, когда Трамп с высокой вероятностью досрочно обретет статус “хромой утки”, тема Украины для него отойдет на второй план. Вообще украинский вопрос долгое время был для него токсичным", — сказал политолог.

Портал "Комментарии" уже писал , что президент США Дональд Трамп может использовать переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным для укрепления собственных политических позиций в преддверии промежуточных выборов в Конгресс.



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