США определились окончательно: что предложили России

Россия то и дело получает жесткий отказ в сотрудничестве. Главное условие, которое выставляют РФ, – прекращение войны против Украины. Соединенные Штаты уже откровенно говорят РФ, что дальше ситуация будет катастрофической.

США-РФ. Фото из открытых источников

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний объяснил, какое предложение получила РФ на встречу министров финансов и руководителей центральных банков стран G20. Фактически на большое количество предложений РФ в США сказали одно – нужно завершить войну, а затем сотрудничество.

По словам эксперта, США хотят спасти Россию, однако не знают, как. России, отметил он, могли сказать, что "у вас нет денег и мы это знаем, единственный выход — завершить войну, а дальше будем уже говорить".

"Россиян интересует снятие санкций в Европе прежде всего потому, что без европейского рынка, особенно энергоносителей, России просто конец. Вся экономика России последние 400 лет была завязана прежде всего на Европу. На рынок Европы их никто не вернет, потому что там сидят американцы", — отметил Загородний.

Эксперт подчеркнул, что Трамп не похож на человека, который что-нибудь отдает, когда он что-то получает. По его словам, уже нет и 28 пунктов мирного плана Трампа.

Путин, отметил Загородний, пытаются спасти Россию, как в свое время это было с Советским союзом. Однако, подытожил эксперт, не получится.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что лидер России Владимир Путин резко изменил тон заявлений о войне и переговорах. С одной стороны – угрозы и резки высказывания, с другой – готовность говорить с Украиной. Журналист и публицист Виталий Портников, анализируя последние выступления Путина, отметил, что риторика сменилась после встреч с руководством Китая и Индии.