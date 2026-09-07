США определились окончательно: что предложили России

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Россия то и дело получает жесткий отказ в сотрудничестве. Главное условие, которое выставляют РФ, – прекращение войны против Украины. Соединенные Штаты уже откровенно говорят РФ, что дальше ситуация будет катастрофической.
США-РФ. Фото из открытых источников
Политический и экономический эксперт Тарас Загородний объяснил, какое предложение получила РФ на встречу министров финансов и руководителей центральных банков стран G20. Фактически на большое количество предложений РФ в США сказали одно – нужно завершить войну, а затем сотрудничество.
По словам эксперта, США хотят спасти Россию, однако не знают, как. России, отметил он, могли сказать, что "у вас нет денег и мы это знаем, единственный выход — завершить войну, а дальше будем уже говорить".
Эксперт подчеркнул, что Трамп не похож на человека, который что-нибудь отдает, когда он что-то получает. По его словам, уже нет и 28 пунктов мирного плана Трампа.
Путин, отметил Загородний, пытаются спасти Россию, как в свое время это было с Советским союзом. Однако, подытожил эксперт, не получится.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что лидер России Владимир Путин резко изменил тон заявлений о войне и переговорах. С одной стороны – угрозы и резки высказывания, с другой – готовность говорить с Украиной. Журналист и публицист Виталий Портников, анализируя последние выступления Путина, отметил, что риторика сменилась после встреч с руководством Китая и Индии.