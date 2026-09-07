США визначилися остаточно: що запропонували Росії

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Кречмаровская Наталия
Росія раз по раз отримує жорстку відмову у співпраці. Головна умова, яку виставляють РФ, — припинення війни проти України. Сполучені Штати уже відверто говорять РФ, що далі ситуація буде катастрофічною.
США-РФ. Фото з відкритих джерел
Політичний та економічний експерт Тарас Загородній пояснив, яку пропозицію отримала РФ на зустріч міністрів фінансів та керівників центральних банків країн G20. Фактично на велику кількість пропозицій РФ у США сказали одне — потрібно завершити війну, а потім співпраця.
За словами експерта, США хочуть врятувати Росію, однак не знають як. Росії, зазначив, він, могли сказати, що “у вас немає грошей і ми це знаємо, єдиний вихід — завершити війну, а далі будемо вже говорити”.
Експерт підкреслив, що Трамп не схожий на людину, яка що-небудь віддає, коли він щось отримує. За його словами, уже немає і 28 пунктів мирного плану Трампа.
Путін, зазначив Загородній, намагаються врятувати Росію, як свого часу це було із Радянським союзом. Однак, підсумував експерт, не вийде.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що лідер Росії Володимир Путін різко змінив тон заяв про війну та переговори. З одного боку — погрози та різки висловлювання, з іншого — готовність говорити з Україною. Журналіст і публіцист Віталій Портников, аналізуючи останні виступи Путіна, зазначив, що риторика змінилася після зустрічей із керівництвом Китаю та Індії.