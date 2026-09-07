США визначилися остаточно: що запропонували Росії

Росія раз по раз отримує жорстку відмову у співпраці. Головна умова, яку виставляють РФ, — припинення війни проти України. Сполучені Штати уже відверто говорять РФ, що далі ситуація буде катастрофічною.

США-РФ. Фото з відкритих джерел

Політичний та економічний експерт Тарас Загородній пояснив, яку пропозицію отримала РФ на зустріч міністрів фінансів та керівників центральних банків країн G20. Фактично на велику кількість пропозицій РФ у США сказали одне — потрібно завершити війну, а потім співпраця.

За словами експерта, США хочуть врятувати Росію, однак не знають як. Росії, зазначив, він, могли сказати, що “у вас немає грошей і ми це знаємо, єдиний вихід — завершити війну, а далі будемо вже говорити”.

"Росіян цікавить зняття санкцій у Європі, насамперед, тому що без європейського ринку, особливо енергоносіїв, Росії просто кінець. Уся економіка Росії останні 400 років була зав'язана насамперед на Європу. На ринок Європи їх ніхто не поверне, тому що там сидять американці", — зазначив Загородній.

Експерт підкреслив, що Трамп не схожий на людину, яка що-небудь віддає, коли він щось отримує. За його словами, уже немає і 28 пунктів мирного плану Трампа.

Путін, зазначив Загородній, намагаються врятувати Росію, як свого часу це було із Радянським союзом. Однак, підсумував експерт, не вийде.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що лідер Росії Володимир Путін різко змінив тон заяв про війну та переговори. З одного боку — погрози та різки висловлювання, з іншого — готовність говорити з Україною. Журналіст і публіцист Віталій Портников, аналізуючи останні виступи Путіна, зазначив, що риторика змінилася після зустрічей із керівництвом Китаю та Індії.