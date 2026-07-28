США ошеломили заявлением в ООН о войне в Украине: какое странное требование озвучили

Соединенные Штаты призвали к немедленному прекращению огня в Украине и возобновлению переговорного процесса между Киевом и Москвой. Соответствующее заявление на заседании Совета Безопасности ООН сделал представитель США Дэн Негреа.

Фото: из открытых источников

Американский дипломат подчеркнул, что война продолжает уносить жизни людей и создает серьезные вызовы не только для Украины, но и для всего мира. По его словам, значительную часть жертв можно было бы избежать, если бы Россия раньше согласилась на дипломатический путь урегулирования.

"Пролито слишком много крови. Мир платит высокую цену из-за этой войны. Она должна закончиться. США снова призывают к немедленному прекращению огня, а также к тому, чтобы Россия и Украина добросовестно договорились о долгосрочном урегулировании этого конфликта", – заявил Негреа.

В Вашингтоне также подтвердили готовность активно участвовать в мирном процессе и способствовать организации переговоров между сторонами.

"США готовы играть конструктивную роль в достижении этого результата и способствовать переговорам между Москвой и Киевом. Наша преданность миру в Украине непреклонна", – добавил представитель США.

Заявление прозвучало на фоне новых сигналов из Москвы. Накануне спикер МИД РФ Мария Захарова утверждала, что Россия якобы не отказывалась от обсуждения предложений по завершению войны, однако призвала США сначала разъяснить ряд предварительных договоренностей.

Портал "Комментарии" уже писал , что Россия все больше теряет доходы от экспорта нефти из-за ударов по нефтяной инфраструктуре и логистическим объектам. В результате Кремль вынужден продавать сырье со значительным дисконтом, а бюджет недополучает миллиарды долларов. Об этом рассказал экономист, член Украинского общества финансовых аналитиков и бывший член Совета Национального банка Виталий Шапран.