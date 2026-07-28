США приголомшили заявою в ООН щодо війни в Україні: яку дивну вимогу озвучили

Сполучені Штати закликали до негайного припинення вогню в Україні та відновлення переговорного процесу між Києвом і Москвою. Відповідну заяву під час засідання Ради Безпеки ООН зробив представник США Ден Негреа.

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Американський дипломат наголосив, що війна продовжує забирати життя людей і створює серйозні виклики не лише для України, а й для всього світу. За його словами, значної частини жертв можна було б уникнути, якби Росія раніше погодилася на дипломатичний шлях врегулювання.

"Пролито занадто багато крові. Світ платить високу ціну через цю війну. Вона має закінчитися. США знову закликають до негайного припинення вогню, а також до того, щоб Росія й Україна сумлінно домовилися про довгострокове врегулювання цього конфлікту", – заявив Негреа.

У Вашингтоні також підтвердили готовність брати активну участь у мирному процесі та сприяти організації переговорів між сторонами.

"США готові відігравати конструктивну роль у досягненні цього результату та сприяти переговорам між Москвою й Києвом. Наша відданість миру в Україні непохитна", – додав представник США.

Заява пролунала на тлі нових сигналів із Москви. Напередодні речниця МЗС РФ Марія Захарова стверджувала, що Росія нібито не відмовлялася від обговорення пропозицій щодо завершення війни, однак закликала США спершу роз'яснити низку попередніх домовленостей.

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