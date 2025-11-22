США ослабили санкции против России: детали

Министерство финансов США сообщило о выдаче генеральной лицензии, которая позволяет Венгрии осуществлять финансовые операции с российскими банками в рамках строительства атомной электростанции "Пакш II". Об этом говорится в публикации Reuters.

В своем разъяснении Минфин США отметил, что новая генеральная лицензия предоставляет исключение из действующих американских санкций в отношении России, которые действуют в ответ на ее войну против Украины. Разрешение касается финансовых операций, необходимых для реализации проекта АЭС "Пакш II" в Венгрии, и охватывает ключевые российские финансовые учреждения, участвующие в этом проекте.

В частности, под действие лицензии подпадают транзакции с участием "Газпромбанка", ВТБ Банка и Центрального банка Российской Федерации. Эти институты обеспечивают финансирование и сопровождение проекта, который с 2014 года реализуется российской госкорпорацией "Росатом" на основании межправительственного соглашения между Будапештом и Москвой.

Решение США принято на фоне активизации переговоров между Вашингтоном и Будапештом в сфере энергетики и безопасности. В ноябре премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи в Вашингтоне подписал с президентом США Дональдом Трампом стратегическое соглашение о партнерстве в ядерной отрасли. Согласно договоренностям, Венгрия будет покупать американское ядерное топливо и технологии для хранения отработанных материалов, одновременно оставаясь зависимой от России в части строительства самих энергоблоков.

Проект "Пакш II" предусматривает строительство двух реакторов поколения "3+" типа ВВЭР -1200, которые должны заменить старые энергоблоки, срок службы которых подходит к концу.

Финансирование проекта также в значительной степени зависит от России. В 2014 году Москва согласилась предоставить Будапешту государственный кредит на 10 миллиардов евро, что покрывает около 80% стоимости строительства. Именно это неоднократно становилось предметом критики в ЕС и среди отдельных западных партнеров, которые указывают на риски увеличения зависимости страны — члена НАТО от Кремля.

Несмотря на полномасштабное вторжение России в Украину и многочисленные пакеты санкций ЕС, Орбан последовательно отстаивает неприкосновенность атомного сотрудничества с РФ. Будапешт регулярно угрожает блокировать санкции, которые могли бы задеть "Росатом" или российскую ядерную отрасль в целом, объясняя это национальными интересами.

