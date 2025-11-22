logo_ukra

Головна Новини Світ США США послабили санкції проти Росії: деталі
commentss НОВИНИ Всі новини

США послабили санкції проти Росії: деталі

США дозволили Будапешту здійснювати фінансові операції з російськими банками для будівництва АЕС в Угорщині

22 листопада 2025, 07:27
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Міністерство фінансів США повідомило про видачу генеральної ліцензії, яка дозволяє Угорщині здійснювати фінансові операції з російськими банками у рамках будівництва атомної електростанції "Пакш ІІ". Про це йдеться у публікації Reuters.

США послабили санкції проти Росії: деталі

Санкції проти Росії. Фото: з відкритих джерел

У своєму роз'ясненні Мінфін США зазначив, що нова генеральна ліцензія надає виняток із чинних американських санкцій щодо Росії, які діють у відповідь на її війну проти України. Дозвіл стосується фінансових операцій, необхідних для реалізації проекту АЕС "Пакш II" в Угорщині, та охоплює ключові російські фінансові установи, які беруть участь у цьому проекті.

Зокрема, під дію ліцензії підпадають транзакції за участю "Газпромбанку", ВТБ Банку та Центрального банку Російської Федерації. Ці інститути забезпечують фінансування та супровід проекту, який з 2014 року реалізується російською держкорпорацією "Росатом" на підставі міжурядової угоди між Будапештом та Москвою.

Рішення США ухвалене на тлі активізації переговорів між Вашингтоном та Будапештом у сфері енергетики та безпеки. У листопаді прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан під час зустрічі у Вашингтоні підписав із президентом США Дональдом Трампом стратегічну угоду про партнерство в ядерній галузі. Згідно з домовленостями, Угорщина купуватиме американське ядерне паливо та технології для зберігання відпрацьованих матеріалів, одночасно залишаючись залежною від Росії щодо будівництва самих енергоблоків.

Проект "Пакш II" передбачає будівництво двох реакторів покоління "3" типу ВВЕР-1200, які мають замінити старі енергоблоки, термін служби яких добігає кінця.

Фінансування проекту також значною мірою залежить від Росії. 2014 року Москва погодилася надати Будапешту державний кредит на 10 мільярдів євро, що покриває близько 80% вартості будівництва. Саме це неодноразово ставало предметом критики в ЄС та серед окремих західних партнерів, які вказують на ризики збільшення залежності країни – члена НАТО від Кремля.

Незважаючи на повномасштабне вторгнення Росії в Україну та численні пакети санкцій ЄС, Орбан послідовно обстоює недоторканність атомної співпраці з РФ. Будапешт регулярно загрожує блокувати санкції, які могли б зачепити "Росатом" чи російську ядерну галузь загалом, пояснюючи це національними інтересами.

Читайте також на порталі "Коментарі" – санкції США працюють: у яких країнах Путін стрімко втрачає вплив.




Джерело: https://www.reuters.com/business/energy/us-issues-license-allowing-some-transactions-with-hungarian-nuclear-power-plant-2025-11-21/
