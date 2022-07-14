США ослабили санкции против России: ради чего сделали исключение

США сделали исключение и сняли некоторые санкции с РФ. Об этом сообщают в Министерстве финансов США. Следовательно, США разрешат транзакции с российской стороной, связанные с удобрениями, продовольствием, посевными материалами, лекарствами и медоборудованием.

США ослабили санкции против России (фото из открытых источников)

В списке восстановленных и разрешенных транзакций:

производство, изготовление, продажа или транспортировка сельскохозяйственных товаров, сельскохозяйственного оборудования, лекарств, изделий медицинского назначения, запасных частей и комплектующих к ним или обновление программного обеспечения для медицинских устройств;

диагностику, профилактику или лечение COVID-19;

текущие клинические испытания и другие медицинские исследования.

Кроме того, США вывели из санкционного списка ряд компаний, в том числе бывшую дочернюю компанию в Германии Gazprom Germania GmbH и дочернюю компанию Альфа-Банка в Казахстане.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что ЕС рассматривает снятие санкций с ряда россиян . В ЕС рассматривают снятие санкций с некоторых граждан России, попавших в санкционный список из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину. Поскольку некоторые юристы в Евросоюзе убеждены, что меры по ним были введены на "слабых основаниях". В материале говорится, что около 30 россиян подали иски в суд на ЕС с просьбой исключить из списков санкций. А еще около 10 подсанкционных лиц напрямую обратились с просьбой об исключении из ЕС. Именно такие факты сообщают источники издания. Информаторы не уточнили о количестве ошибок, выявленных юристами ЕС, или именах причастных к этому людей.

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