США ослабили санкции против России: ради чего сделали исключение

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Лиля Воробьева
США сделали исключение и сняли некоторые санкции с РФ. Об этом сообщают в Министерстве финансов США. Следовательно, США разрешат транзакции с российской стороной, связанные с удобрениями, продовольствием, посевными материалами, лекарствами и медоборудованием.
США ослабили санкции против России (фото из открытых источников)
В списке восстановленных и разрешенных транзакций:
Кроме того, США вывели из санкционного списка ряд компаний, в том числе бывшую дочернюю компанию в Германии Gazprom Germania GmbH и дочернюю компанию Альфа-Банка в Казахстане.
Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что ЕС рассматривает снятие санкций с ряда россиян . В ЕС рассматривают снятие санкций с некоторых граждан России, попавших в санкционный список из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину. Поскольку некоторые юристы в Евросоюзе убеждены, что меры по ним были введены на "слабых основаниях". В материале говорится, что около 30 россиян подали иски в суд на ЕС с просьбой исключить из списков санкций. А еще около 10 подсанкционных лиц напрямую обратились с просьбой об исключении из ЕС. Именно такие факты сообщают источники издания. Информаторы не уточнили о количестве ошибок, выявленных юристами ЕС, или именах причастных к этому людей.
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