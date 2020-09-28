Война в Нагорном Карабахе: Турция стала на сторону Азербайджана

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Таисия Ерохина
Турция встала на
сторону Азербайджана в отношении военного конфликта с Арменией в зоне Нагорного
Карабаха, который обострился
в воскресенье. Об этом говорится
в заявлении Министерства иностранных дел.
МИД отметил, что Азербайджан
должен воспользоваться "своим правом на самооборону, чтобы
защитить свой народ и свою территориальную целостность". И в этом процессе Турция заявила о полнейшей поддержке.
Добавим, что на
фоне этой ситуации турецкая лира обвалилась до исторического минимума – на
уровне 7,79 лиры к доллару.
Ранее сообщалось,
что военное обострение между
Азербайджаном и Арменией набирает обороты. Азербайджанская армия нанесла
ракетно-артиллерийские и авиационные удары по позициям армянских военных,
опубликовано видео.
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