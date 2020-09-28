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Главная Новости Мир Ближний Восток Война в Нагорном Карабахе: Турция стала на сторону Азербайджана
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Война в Нагорном Карабахе: Турция стала на сторону Азербайджана

Турецкая валюта уже почувствовала последствия конфликта

28 сентября 2020, 16:15
Автор:

Таисия Ерохина

Турция встала на сторону Азербайджана в отношении военного конфликта с Арменией в зоне Нагорного Карабаха, который обострился в воскресенье. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел.

Война в Нагорном Карабахе: Турция стала на сторону Азербайджана

"Мы решительно осуждаем нападение Армении, которое является явным нарушением международного права и привело к жертвам среди гражданского населения. Этими атаками Армения еще раз показала, что является самым большим препятствием на пути к миру и стабильности в регионе", — сообщается в заявлении.

МИД отметил, что Азербайджан должен воспользоваться "своим правом на самооборону, чтобы защитить свой народ и свою территориальную целостность". И в этом процессе Турция заявила о полнейшей поддержке.

Добавим, что на фоне этой ситуации турецкая лира обвалилась до исторического минимума – на уровне 7,79 лиры к доллару.

Ранее сообщалось, что военное обострение между Азербайджаном и Арменией набирает обороты. Азербайджанская армия нанесла ракетно-артиллерийские и авиационные удары по позициям армянских военных, опубликовано видео.


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