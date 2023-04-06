США отправят в Украину экспериментальное оружие: о чем идет речь

Представители государственной подрядной компании SAIC сообщили, что США отправляют Украине ракеты для борьбы с беспилотниками в составе экспериментальной платформы. Помощь направлена на борьбу с иранскими дронами, которые разрушили украинскую энергетическую инфраструктуру. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет издание "Defens one".

Иранские беспилотники. Фото: из открытых источников

В материале говорится, что 4 апреля Белый дом объявил о крупном пакете военной помощи Украине, ориентированной на противовоздушную оборону, включая "10 мобильных ракетных комплексов c-UAS с лазерным наведением".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

В январе армия США была занята тем, что искала систему для борьбы с беспилотниками-камикадзе Shahed-136. Представитель SAIC в кулуарах симпозиума Global Force Ассоциации армии США сообщил, что компания участвовала в конкурсе и собирается отправить 10 единиц оружия в Украину.

В контрактных документах, предоставленных армией, указано, что целью испытаний – уничтожение беспилотников третьего класса, то есть самолетов, вес которых превышает 55 фунтов. Shahed-136 весит около 440 фунтов.

Также в договоре говорится, что проект-победитель должен быть готов к отправке в страны-партнеры в течение 30–90 дней после заключения контракта — примерно столько же времени между январскими испытаниями и апрельскими новостями об отправке систем в Украину. В контракте также говорится, что системы могут финансироваться властями Title 22, которые используются для финансирования помощи Украине в сфере безопасности.

Читайте также на портале "Комментарии" — что плотно объединяет ЕС и Китай – почему европейские лидеры зачастили в Пекин.

Ранее "Комментарии" писали — в МИД рассказали, почему помощь Германии вскоре может оказаться под вопросом.