Представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер заявил, что Вашингтон не понимает, как Китай хочет играть свою роль в решении войны в Украине, если игнорирует Саммит мира, который занимается именно этим вопросом. Кроме того, Миллер подверг критике действия Китая, которые направлены на восстановление военной промышленности России.



Спикер Госдепа США Мэтью Миллер. Фото из открытых источников

Во время пресс-конференции Мэтью Миллера спросили о позиции Китая, который решил не отправлять своих представителей в Швейцарию для участия в Саммите мира по войне в Украине.

"Мы всегда четко заявляли, что Китай мог бы сыграть полезную дипломатическую роль в разрешении этого конфликта, если бы он захотел. Но сейчас трудно понять, как они могут сыграть такую ​​роль, учитывая действия, которые Китай предпринимал в последние месяцы, чтобы отстроить и реконструировать оборонно-промышленную базу России", — сказал Миллер.

Представитель Госдепартамента указал, что США будут "четко объяснять Китаю", что Вашингтон выступает против такого сотрудничества Пекина и Москвы, а также будут "привлекать к ответственности" причастных. Кроме того, Миллер подчеркнул, что европейские страны занимают такую же позицию, как и США в этом вопросе.

Миллер добавил, что США поддерживает Саммит мира и ожидают, что он будет успешным.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что важная страна, которая в прошлом году принимала дипломатов на конференции по "формуле мира", решила не ехать на Саммит мира в Швейцарию.

Также "Комментарии" писали о том, что Швейцария перед Саммитом мира приняла неожиданное решение по Украине. Парламент решил отвергнуть пакет помощи Украине, предложенный в апреле этого года.