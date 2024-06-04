logo

BTC/USD

68841.16

ETH/USD

3761.60

LTC/USD

81.68

USD/UAH

41.00

EUR/UAH

44.70

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США США отреагировали на отказ Китая ехать на Саммит мира
commentss НОВОСТИ Все новости

США отреагировали на отказ Китая ехать на Саммит мира

В США раскритиковали решение Китая проигнорировать Саммит мира по вопросам войны в Украине.

сегодня, 09:37
Автор:
avatar

Slava Kot
Поделитесь публикацией:

Представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер заявил, что Вашингтон не понимает, как Китай хочет играть свою роль в решении войны в Украине, если игнорирует Саммит мира, который занимается именно этим вопросом. Кроме того, Миллер подверг критике действия Китая, которые направлены на восстановление военной промышленности России.

США отреагировали на отказ Китая ехать на Саммит мира

Спикер Госдепа США Мэтью Миллер. Фото из открытых источников

Во время пресс-конференции Мэтью Миллера спросили о позиции Китая, который решил не отправлять своих представителей в Швейцарию для участия в Саммите мира по войне в Украине.

"Мы всегда четко заявляли, что Китай мог бы сыграть полезную дипломатическую роль в разрешении этого конфликта, если бы он захотел. Но сейчас трудно понять, как они могут сыграть такую ​​роль, учитывая действия, которые Китай предпринимал в последние месяцы, чтобы отстроить и реконструировать оборонно-промышленную базу России", — сказал Миллер.

Представитель Госдепартамента указал, что США будут "четко объяснять Китаю", что Вашингтон выступает против такого сотрудничества Пекина и Москвы, а также будут "привлекать к ответственности" причастных. Кроме того, Миллер подчеркнул, что европейские страны занимают такую же позицию, как и США в этом вопросе.

Миллер добавил, что США поддерживает Саммит мира и ожидают, что он будет успешным.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что важная страна, которая в прошлом году принимала дипломатов на конференции по "формуле мира", решила не ехать на Саммит мира в Швейцарию.

Также "Комментарии" писали о том, что Швейцария перед Саммитом мира приняла неожиданное решение по Украине. Парламент решил отвергнуть пакет помощи Украине, предложенный в апреле этого года.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.holosameryky.com/a/spokesperson-matthew-miller-press-briefing-department-of-state-derjdepartamnt-entopny-blinken-pekyn-kytay-samit-myru-samit-shveitsaria/7641142.html
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости