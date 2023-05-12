США отреагировали на поставки Британией дальнобойных ракет в Украину

Каждая страна в праве принимать решение о передаче того или иного оружия Украине, в зависимости от своих возможностей, в зависимости от своих технологий, в зависимости от того, что имеет наибольший смысл. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал Государственный секретарь США Энтони Блинкен, комментируя передачу Украине дальнобойных ракет Storm Shadow.

Энтони Блинкен. Фото: из открытых источников

В то же время он объяснил, почему США отказываются следовать примеру Лондона и пока воздерживаются от передачи Украине дальнобойных ракет.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"Мы предоставили Украине уникальную помощь в этом процессе. Другие страны могут делать вещи, которые отличаются от того, что делаем мы. Вопрос вот в чем: все ли это отвечает потребностям Украины? И мы убеждены, что да – именно так", – отметил госсекретарь США.

Относительно вероятной эскалации из-за поставок Украине британских ракет Блинкен отметил, что "все это, опять же, делается в рамках коалиционного и скоординированного процесса".

Напомним, "Комментарии" сообщали о том, что Великобритания поставила Украине крылатые ракеты Storm Shadow, предоставив украинским защитникам новый ударный потенциал большой дальности накануне долгожданного контрнаступления украинских войск.

Читайте также на портале "Комментарии" — США впервые разрешили передачу Украине активов РФ: о чем это говорит – будет ли продолжение. Эксперты в эксклюзивном интервью нашему изданию детально проанализировали ситуацию.

Также издание "Комментарии" сообщало – в ISW назвали главную причину паники в РФ на фоне ожидаемого контрнаступления ВСУ.



