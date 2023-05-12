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США отреагировали на поставки Британией дальнобойных ракет в Украину

В Госдепе также аргументировали, почему США отказываются предоставлять Украине дальнобойные ракеты

сегодня, 11:52
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Автор:

Кравцев Сергей

Каждая страна в праве принимать решение о передаче того или иного оружия Украине, в зависимости от своих возможностей, в зависимости от своих технологий, в зависимости от того, что имеет наибольший смысл. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал Государственный секретарь США Энтони Блинкен, комментируя передачу Украине дальнобойных ракет Storm Shadow.  

США отреагировали на поставки Британией дальнобойных ракет в Украину

Энтони Блинкен. Фото: из открытых источников

В то же время он объяснил, почему США отказываются следовать примеру Лондона и пока воздерживаются от передачи Украине дальнобойных ракет.


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"Мы предоставили Украине уникальную помощь в этом процессе. Другие страны могут делать вещи, которые отличаются от того, что делаем мы. Вопрос вот в чем: все ли это отвечает потребностям Украины? И мы убеждены, что да – именно так", – отметил госсекретарь США.

Относительно вероятной эскалации из-за поставок Украине британских ракет Блинкен отметил, что "все это, опять же, делается в рамках коалиционного и скоординированного процесса".

Напомним, "Комментарии" сообщали о том, что Великобритания поставила Украине крылатые ракеты Storm Shadow, предоставив украинским защитникам новый ударный потенциал большой дальности накануне долгожданного контрнаступления украинских войск. 

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Также издание "Комментарии" сообщало – в ISW назвали главную причину паники в РФ на фоне ожидаемого контрнаступления ВСУ.




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Источник: https://www.state.gov/secretary-antony-j-blinken-with-amna-nawaz-of-pbs-newshour/
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