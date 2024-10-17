США отреагировали на представление Зеленским Плана победы

Официальный Вашингтон продолжает вести диалог с Киевом по План победы, инициированным президентом Украины Владимиром Зеленским. Также такая работа ведется властью США и относительно "других мер" в контексте американской помощи украинскому народу. Как передает портал "Комментарии", об этом в ходе брифинга заявил спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер.

США. Фото: из открытых источников

Представитель Госдепа, отвечая на вопросы СМИ, не стал конкретизировать свое прошлое заявление о "продуктивных шагах", которые власти США видят в данном плане, с которым Владимир Зеленский ознакомил американского коллегу Джо Байдена во время визита в Штаты в сентябре.

Так, Миллер воздержался уточнить по просьбе журналистов, какие пункты и положения в инициативе поддерживает американская сторона.

"Я не собираюсь вдаваться в разные детали, кроме того, что скажу, что мы продолжаем сотрудничать с правительством Украины по этому плану", — сказал представитель внешнеполитического ведомства США.

Он добавил, что Байден в телефонной беседе с Зеленским 16 октября "очевидно" затрагивал вопрос Плана победы Украины в войне с РФ.

"Я уверен, что это была одна из тем разговора. И мы продолжаем сотрудничать с ними по другим мерам, которые, по нашему мнению, не входят в план, и которые, по нашему мнению, помогут Украине победить на поле боя и обеспечить справедливый и крепкий мир", — заявил Миллер.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Украины Владимир Зеленский представил в Верховной Раде План победы. В частности, он заявил, что, если Запад поддержит Украину в реализации пунктов Плана победы, то вполне реально завершить войну не позже 2025 года. Насколько реальны к выполнению известные пункты Плана победы? И можно ли говорить о возможности завершить войну в такие сроки, как надеется президент? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



