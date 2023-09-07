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США отреагировали на российские обстрелы Константиновки

Появилась реакция Белого дома на ракетный удар по рынку в городе Константиновка вблизи Краматорска.

сегодня, 09:55
Автор:
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Slava Kot
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США отреагировали на российские обстрелы Константиновки

Представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. Фото: Getty Images

6 сентября российская ракета попала по рынку в Константиновке Донецкой области. В результате более трех десятков человек были ранены, а 17 человек погибли. В США отреагировали на очередной удар российских сил по гражданскому населению.


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В Белом доме осудили очередные российские ракетные удары и отметили необходимость помогать Украине противостоять российским атакам.

"Эти жестокие российские атаки подчеркивают важность продолжения поддержки народа Украины, который защищает свою территорию от неспровоцированных неоправданных действий российской агрессии", — заявила представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

Спикер администрации Байдена подчеркнула, что Россия может закончить войну, если выведет свои военные силы из Украины и прекратит ракетные атаки. Однако, по словам Карин Жан-Пьер, пока этого не происходит США, и союзники будут поддерживать Украину.

Представитель Белого дома также рассказала, что война в Украине будет одной из ключевых тем от Байдена на саммите G20, который пройдет в сентябре в Индии.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Белом доме Карин Жан-Пьер сделала новое заявление по авиакрушению самолета Пригожина, где погиб лидер вагнеровцев Евгений Пригожин.

Также "Комментарии" писали, что обстрел Константиновки произошел в день визита в Украину госсекретаря США Энтони Блинкена, объявившего новый пакет военной помощи для Украины. Соединенные Штаты впервые включили в него танковые боеприпасы с обедненным ураном. На такие действия критически отреагировали в России, где заявили, что такое решение США является "преступным актом".



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Источник: https://www.holosameryky.com/a/bily-dim-pro-obstril-kostiantynivky-i-dopomohu-ukrajini/7257236.html
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