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США отреагировали на скандал с закупками Минобороны Украины

Посол США в Украине Бринк отметила, что для тех, кто наживается за счет государства не место в будущей Украине

сегодня, 10:07
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Автор:

Кравцев Сергей

В Украине, которая пройдет по пути реформ и очистится от коррупции не должно быть места для тех, кто использует государственные ресурсы для собственного обогащения. Как передает издание "Комментарии", об этом заявила посол США в Украине Бриджит Бринк, пишет "Голос Америки".

США отреагировали на скандал с закупками Минобороны Украины

Флаг США. Фото: из открытых источников

"В будущей Украине не может быть места тем, кто использует государственные ресурсы для собственного обогащения. Государственные ресурсы должны служить народу", – отметила Бриджит Бринк.

По ее словам. Каждый человек, который пришел работать на госслужбу должен понимать свою ответственность, как перед людьми, так и перед государством.

Посол подчеркнула, что это непросто высокие слова, это ценности, к которым следует Украина, которая сегодня защищает свой суверенитет и которая стремится стать полноценным членом евроатлантического общества.

"США будут продолжать поддерживать усилия Украины в проведении и утверждении институтов, которые будут работать ради интересов многих, а не нескольких", – подчеркнула дипломат.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на коррупционные скандалы в Кабмине. По его словам, эта неделя будет временем соответствующих – справедливых решений. Уже есть реакция Минрегиона касательно взяточнической схемы, к которой причастен замминистра Василий Лозинский. И Минобороны – касательно журналистского расследования по закупкам услуг питания для военных по завышенным ценам. Почему скандалы всплыли сейчас? Как может далее развиваться ситуация? Журналисты "Комментариев" с этими вопросами обратились к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – громкие коррупционные скандалы в Кабмине: о чем они говорят – могут ли быть наказаны виновные.




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Источник: https://ukrainian.voanews.com/a/6930573.html
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