США отреагировали на скандал с закупками Минобороны Украины

В Украине, которая пройдет по пути реформ и очистится от коррупции не должно быть места для тех, кто использует государственные ресурсы для собственного обогащения. Как передает издание "Комментарии", об этом заявила посол США в Украине Бриджит Бринк, пишет "Голос Америки".

Флаг США. Фото: из открытых источников

"В будущей Украине не может быть места тем, кто использует государственные ресурсы для собственного обогащения. Государственные ресурсы должны служить народу", – отметила Бриджит Бринк.

По ее словам. Каждый человек, который пришел работать на госслужбу должен понимать свою ответственность, как перед людьми, так и перед государством.

Посол подчеркнула, что это непросто высокие слова, это ценности, к которым следует Украина, которая сегодня защищает свой суверенитет и которая стремится стать полноценным членом евроатлантического общества.

"США будут продолжать поддерживать усилия Украины в проведении и утверждении институтов, которые будут работать ради интересов многих, а не нескольких", – подчеркнула дипломат.

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