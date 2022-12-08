США отреагировали на угрозы Путина о ядерном оружии

США осудили "пустые разговоры" президента РФ Владимира Путина о ядерном оружии после того, как он в своем выступлении заявил о новых рисках атомной войны. Как сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на "Голос Америки", об это заявил представитель Государственного департамента США Нед Прайс.

Нед Прайс. Фото: из открытых источников

Представитель Госдепа США назвал заявления российского диктатора о ядерном оружие "безответственны".

"Мы считаем, что любые пустые разговоры абсолютно безответственны. Если не применит первой ни при каких обстоятельствах, значит, и второй тоже не применит. Потому что возможности применения ядерного удара по нашей территории сильно ограничены", — заявил Прайс.

Он подчеркнул, со времен холодной войны страны, которые имеют большой арсенал ядерного оружия дали ясные гарантии того, что "ядерная война – это то, что никогда нельзя вести и что ее нельзя выиграть". Среди тех стран, которые подписались под этим выражением были Китай, Индия, Соединенные Штаты и сама Россия. Теперь же президент РФ продолжает разбрасываться заявлениями, которые содержат угрозу для всего мира.

"Это опасно и противоречит духу этого заявления, которое лежало в основе режима ядерного нераспространения со времен холодной войны", — добавил Прайс.

Стоит напомнить, говоря о продолжении войны в Украине Владимир Путин сказал, что РФ "будет защищать себя всеми имеющими в распоряжении средствами" и напомнил о риске развязывания ядерной войны.

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