США отреагировали на угрозы Путина о ядерном оружии

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Кравцев Сергей
США осудили "пустые разговоры" президента РФ Владимира Путина о ядерном оружии после того, как он в своем выступлении заявил о новых рисках атомной войны. Как сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на "Голос Америки", об это заявил представитель Государственного департамента США Нед Прайс.
Нед Прайс. Фото: из открытых источников
Представитель Госдепа США назвал заявления российского диктатора о ядерном оружие "безответственны".
Он подчеркнул, со времен холодной войны страны, которые имеют большой арсенал ядерного оружия дали ясные гарантии того, что "ядерная война – это то, что никогда нельзя вести и что ее нельзя выиграть". Среди тех стран, которые подписались под этим выражением были Китай, Индия, Соединенные Штаты и сама Россия. Теперь же президент РФ продолжает разбрасываться заявлениями, которые содержат угрозу для всего мира.
Стоит напомнить, говоря о продолжении войны в Украине Владимир Путин сказал, что РФ "будет защищать себя всеми имеющими в распоряжении средствами" и напомнил о риске развязывания ядерной войны.
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