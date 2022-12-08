logo

BTC/USD

17183.86

ETH/USD

1270.02

LTC/USD

76.87

USD/UAH

39.70

EUR/UAH

41.50

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США США отреагировали на угрозы Путина о ядерном оружии
commentss НОВОСТИ Все новости

США отреагировали на угрозы Путина о ядерном оружии

В США напомнили об обязательствах, которые взяла на себя Россия, как ядерная держава

сегодня, 09:10
Поделитесь публикацией:
Автор:

Кравцев Сергей

США осудили "пустые разговоры" президента РФ Владимира Путина о ядерном оружии после того, как он в своем выступлении заявил о новых рисках атомной войны. Как сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на "Голос Америки", об это заявил представитель Государственного департамента США Нед Прайс.

США отреагировали на угрозы Путина о ядерном оружии

Нед Прайс. Фото: из открытых источников

Представитель Госдепа США назвал заявления российского диктатора о ядерном оружие "безответственны".

"Мы считаем, что любые пустые разговоры абсолютно безответственны. Если не применит первой ни при каких обстоятельствах, значит, и второй тоже не применит. Потому что возможности применения ядерного удара по нашей территории сильно ограничены", — заявил Прайс.

Он подчеркнул, со времен холодной войны страны, которые имеют большой арсенал ядерного оружия дали ясные гарантии того, что "ядерная война – это то, что никогда нельзя вести и что ее нельзя выиграть". Среди тех стран, которые подписались под этим выражением были Китай, Индия, Соединенные Штаты и сама Россия. Теперь же президент РФ продолжает разбрасываться заявлениями, которые содержат угрозу для всего мира. 

"Это опасно и противоречит духу этого заявления, которое лежало в основе режима ядерного нераспространения со времен холодной войны", — добавил Прайс.

Стоит напомнить, говоря о продолжении войны в Украине Владимир Путин сказал, что РФ "будет защищать себя всеми имеющими в распоряжении средствами" и напомнил о риске развязывания ядерной войны.

Читайте также на портале "Комментарии" — ПВО Patriot в Украине не будет: как объяснить решение Запада – почему оно не стало неожиданностью.

Также издание "Комментарии" сообщало — не считают тела погибших: в СНБО объяснили, что сейчас происходит под Бахмутом.




Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.golosameriki.com/a/us-slams-loose-talk-on-nuclear-weapons-after-putin-musings/6867276.html
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!