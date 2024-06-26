США отреагировали на выдачу МУС ордеров на арест Шойгу и Герасимова

Государственный департамент США поддерживает международные расследования преступлений РФ в Украине. В частности, речь идет и о деле, в рамках которого Международный уголовный суд выдал ордера на арест экс-министра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника генштаба Валерия Герасимова. Как передает портал "Комментарии", об этом во время брифинга заявил спикера Госдепа США Мэтью Миллер.

Мэтью Миллер. Фото: из открытых источников

Представители масс-медиа попросили представители Госдепа США отреагировать на выдачу 25 июня Палатой предварительного производства МКС на арест Шойгу и Герасимова, и раскрыть важность данного решения.

"Мы четко дали понять, что российские войска совершили зверства во время их незаконного вторжения в Украину, и что за эти зверства должна быть возложена ответственность. Мы поддерживаем ряд международных расследований преступлений России в Украине, включая проводимое МКС", — заявил представитель Госдепа.

Вместе с тем Миллер не стал раскрывать подробности относительно помощи международным институтам со стороны Штатов в проведении расследования по этому делу.

"Как я уже сказал, мы поддерживаем расследование, которое проводит МКС, а также другие расследования по привлечению к ответственности. Но с точки зрения частных обменов (информации, — ред.), я думаю, что я сохраню их частными", — отметил чиновник.

Стоит отметить, вчера Палата предварительного производства МКС выдала ордера на арест бывшего российского министра обороны Сергея Шойгу и начальника генштаба страны-агрессора Валерия Герасимова.

Данные ордера связаны с войной РФ против Украины, в том числе за вероятные международные преступления в период с 10 октября 2022 по 9 марта 2023 года. Тут речь идет о ракетных ударах, нанесенных росармией по украинской электротехнической инфраструктуре.

В марте 2023 МКС также выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. В заявлении суда Гааги пояснили, что речь идет о военном преступлении незаконной депортации населения и незаконной передаче детей из оккупированных районов Украины в РФ.



