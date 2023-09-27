США отреагировали на заявление России вернуться в один из Советов ООН

Россия объявила, что планирует снова стать членом Совета ООН по правам человека и призвала поддержать такое решение у членов организации. На этот счет высказались в Государственном департаменте США. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "Европейская правда".

Спикер Госдепа США Мэтью Миллер. Фото из открытых источников

Во время брифинга спикер Госдепа США Мэтью Миллер отреагировал на желание России снова стать членом Совета ООН по правам человека. Миллер заявил, что Соединенные Штаты фиксируют преступления, которые Россия совершает против человечности в Украине, поэтому Кремль должен понести ответственность за свои действия.

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Представитель Госдепа указал, что российские действия не отвечают основным принципам Совета ООН по вопросам прав человека.

"Безусловно, я считаю, что представительство в органе, занимающемся правами человека, не отвечает их действиям в Украине", – заявил Миллер.

Напомним, что Россия направляла письма странам членам ООН, где просила поддержать ее возвращение в Совет по правам человека. Российская Федерация покинула это учреждение в апреле 2022 года после начала полномасштабного вторжения. Во время голосования на Генассамблее ООН по исключению России ни одна страна Европы не поддержала Москву.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что генеральный секретарь ООН заявил о новых ядерных угрозах миру. Антониу Гутерреш призвал отказаться от ядерного вооружения ради мирного и безопасного будущего. В настоящее время больше всего ядерного оружия находится в России и Соединенных Штатах.

Также "Комментарии" писали, что президент США Джо Байден в конце сентября объявил о признании независимости двух стран.