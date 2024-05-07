США ответили, признают ли Путина президентом

Соединенные Штаты проигнорируют так называемую инаугурацию российского правителя Владимира Путина, которая состоится 7 мая. Как передает портал "Комментарии", об этом во время брифинга заявил спикер Государственного департамента США Мэтью Миллер.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Представителю Госдепа задали вопрос о том, будут ли США направлять своих дипломатов на "инаугурацию" Путина ввиду того, что посол сейчас находится за пределами Москвы. На это Миллер ответил, что Вашингтон принял решение не направлять своего представителя не путинскую инаугурацию.

При этом Мэтью Миллер подтвердил, что позиция Вашингтона не поменялась и США и дальше признают Владимира Путина президентом России.

"Мы однозначно не признаем те выборы (Ред. – президента в России) свободными и честными, но он – президент России и будет продолжать действовать в этой роли", – пояснил представитель Госдепа.

Напомним, в Министерстве иностранных дел Украины ранее прояснили позицию. В МИД отметили, что Украина не имеет оснований для признания Владимира Путина как демократически избранного и легитимного президента Российской Федерации.

"Таким образом российские власти пытаются создать для всего мира и своих граждан иллюзию законности почти пожизненного пребывания у власти человека, который превратил РФ в государство-агрессора, а правящий режим – в диктатуру", — говорится в заявлении.

В то же время, как отмечают украинские дипломаты, в ходе так называемых мартовских "выборов" Российская Федерация нарушила положения многочисленных международных документов, которые являются основой современной системы международных отношений. Речь идет прежде всего об Уставе Организации Объединенных Наций, Декларации о принципах международного права, Женевской Конвенции о защите гражданского населения во время войны, Заключительном акте Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, а также десятках резолюций Генеральной Ассамблеи ООН.



