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США ответят санкциями на приговор Навального

Законопроект о санкциях против ответственных за эти действия лиц будет внесен уже на текущей неделе

сегодня, 00:50
Автор:

Ольга Чародий

На рассмотрение Сената США в ближайшее время будет вынесен перечень санкционных ограничений в отношении РФ. Таким образом Соединенные Штаты ответят на вынесение приговора российскому оппозиционеру и общественному деятелю Алексе. Навальному.

США ответят санкциями на приговор Навального

Алексей Навальный ( фото из открытых источников)

Об этом средствам массовой информации сообщил  американский сенатор от Республиканской партии Митт Ромни

"Резолюции с санкциями против причастных к отравлению и тюремному заключению Навального вынесут на голосование на этой неделе. Сильные лидеры не должны сажать противников, чтобы сохранить власть. Сначала Навального отравили, а когда это не удалось, режим Путина приговорил его в тюрьму после фиктивного процесса" — говорится в сообщении сенатора.

Данные санкции будут гораздо более эффективными, чем предыдущие меры США и их союзников, направленные на сдерживание действий Кремля, отметил он.

Напомним, суд в Москве рассмотрел ходатайство ФСИН о замене условного срока российскому оппозиционеру Алексею Навальному на реальный. После вычета домашнего ареста и времени, проведенного в СИЗО, ему придется отбыть около 2,5 лет наказания. До вступления приговора в силу Алексей Навальный останется под стражей. Соответствующее решение Симоновский суд Москвы объявил 2 февраля, удовлетворив ходатайство Федеральной службы исполнения наказаний РФ и прокуратуры по так называемому делу "Ив Роше".

Российские известные блогеры отреагировали так.  Телеведущая Ксения Собчак на своей странице в Инстаграм назвала суд на Навальным – главным событием года. Как считает известный российский блогер, она бы не голосовала за Навального на президентских выборах, но она хотела бы иметь законную возможность просто не поставить галочку напротив его фамилии.






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Источник: https://twitter.com/SenatorRomney/status/1356676419145916417
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