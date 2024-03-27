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США озвучили позицию касательно ударов Украины по российским НПЗ

США не поощряют украинские силы наносить удары вне собственных границ

сегодня, 07:22
Автор:
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Кравцев Сергей
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Официальная позиция Вашингтона относительно украинских атак против российских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) заключается в том, чтобы не поощрять украинские силы наносить удары вне собственных границ. Как передает портал "Комментарии", об этом во время брифинга заявил представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер.

США озвучили позицию касательно ударов Украины по российским НПЗ

Мэтью Миллер. Фото: из открытых источников

Представители масс-медиа обратились к Мэтью Миллеру с просьбой прокомментировать недавние сообщения в прессе, согласно которым США просили Украину остановить удары по российским НПЗ.

"Я не буду говорить о конкретных разговорах, но наша позиция с самого начала этой войны всегда заключалась в том, что мы не поощряем и не поддерживаем нанесение Украиной ударов за пределами ее собственной территории", — сказал Миллер.

На вопрос, были ли эти конкретные разговоры об атаках на российские НПЗ, представитель снова уклонился от прямого ответа и сказал, что американская позиция хорошо известна украинскому правительству, поэтому "это не то, о чем они не знали бы".

Отметим, издание Financial Times со ссылкой на собственные источники сообщило, что Вашингтон призвал Украину прекратить атаки беспилотниками на российские нефтеперерабатывающие заводы, поскольку это приводит к росту цены на нефть в мире. Позже это фактически подтвердил координатор стратегических коммуникаций в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби. Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк заверил, что никто не будет указывать нашей стране – бить ей по российским НПЗ или нет. Особенно на фоне ударов россиян по энергетической и гражданской инфраструктуре Украины. И, судя по пожару на НПЗ в Самарской области в ночь с 22 на 23 марта, Украина продолжает запускать беспилотники по энергетическим объектам страны-агрессора. О чем говорят обозначенные выше сигналы из США и реакция на них со стороны Украины? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.




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Источник: https://www.youtube.com/live/A2kSSMR455w?si=wEB0o_Y7ymUbdwkX
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comments

Обсуждения

Алекс

сегодня, 09:25

Пошли вы НАХУЙ, куколды обоссаные! Ебашили и будем ебашить, всё равно с вас помощи как от скотины говнины


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