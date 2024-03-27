США озвучили позицию касательно ударов Украины по российским НПЗ

Официальная позиция Вашингтона относительно украинских атак против российских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) заключается в том, чтобы не поощрять украинские силы наносить удары вне собственных границ. Как передает портал "Комментарии", об этом во время брифинга заявил представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер.

Мэтью Миллер. Фото: из открытых источников

Представители масс-медиа обратились к Мэтью Миллеру с просьбой прокомментировать недавние сообщения в прессе, согласно которым США просили Украину остановить удары по российским НПЗ.

"Я не буду говорить о конкретных разговорах, но наша позиция с самого начала этой войны всегда заключалась в том, что мы не поощряем и не поддерживаем нанесение Украиной ударов за пределами ее собственной территории", — сказал Миллер.

На вопрос, были ли эти конкретные разговоры об атаках на российские НПЗ, представитель снова уклонился от прямого ответа и сказал, что американская позиция хорошо известна украинскому правительству, поэтому "это не то, о чем они не знали бы".

Отметим, издание Financial Times со ссылкой на собственные источники сообщило, что Вашингтон призвал Украину прекратить атаки беспилотниками на российские нефтеперерабатывающие заводы, поскольку это приводит к росту цены на нефть в мире. Позже это фактически подтвердил координатор стратегических коммуникаций в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби. Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк заверил, что никто не будет указывать нашей стране – бить ей по российским НПЗ или нет. Особенно на фоне ударов россиян по энергетической и гражданской инфраструктуре Украины. И, судя по пожару на НПЗ в Самарской области в ночь с 22 на 23 марта, Украина продолжает запускать беспилотники по энергетическим объектам страны-агрессора. О чем говорят обозначенные выше сигналы из США и реакция на них со стороны Украины? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.



