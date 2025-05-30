США озвучили свое решение, если Россия продолжит войну

Вашингтон все активнее рассматривает возможность прекращения участия в мирных инициативах, если российский диктатор Путин не прекратит агрессию против Украины. Такую позицию во время заседания Совета Безопасности ООН озвучил исполняющий обязанности заместителя постпредставителя США при ООН Джон Келли.

США. Фото: из открытых источников

В своей речи Келли подчеркнул, что Соединенные Штаты настроены на конструктивные переговоры по прекращению войны в Украине, однако промедление и нежелание России сотрудничать могут заставить Вашингтон пересмотреть свою позицию.

"Если Россия примет неправильное решение продолжать эту катастрофическую войну, Соединенным Штатам придется рассмотреть возможность отказа от наших переговорных усилий по прекращению этого конфликта. Чтобы было понятно, делая это, мы не откажемся от наших принципов или наших друзей. Скорее, мы признаем отказ России сотрудничать с нами для достижения желаемого результата", – отметил Джон Келли.

Представитель США подчеркнул, что американский народ готов поддержать мирный процесс, но только при условии честного диалога. Именно поэтому Вашингтон настаивает, чтобы обсуждение мирных вопросов обеими сторонами проводилось добросовестно.

Келли также напомнил о позиции президента США Дональда Трампа, согласно которой Соединенные Штаты хотят нормальные отношения с Россией, в частности над мирной инициативой.

"Соглашение, которое предлагается сейчас, является лучшим возможным результатом для России. Президент Путин должен заключить соглашение", – подчеркнул представитель США.

В заключение Келли призвал "как Россию, так и Украину принять сложное, историческое решение стремиться к миру".

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