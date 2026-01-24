logo

США парализованы: 18 штатов в чрезвычайном положении
commentss НОВОСТИ Все новости

США парализованы: 18 штатов в чрезвычайном положении

США накрывает масштабная снежная буря, которая уже угрожает более 200 миллионам людей и заставила десятки штатов объявить чрезвычайное положение

24 января 2026, 23:30
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Более 200 миллионов жителей США оказались под угрозой мощной зимней бури, которую президент Дональд Трамп назвал "исторической". Об этом сообщает ABC News .

США парализованы: 18 штатов в чрезвычайном положении

Чрезвычайное положение в США из-за бури

Стихия уже заставила власти не менее 18 штатов США объявить чрезвычайное положение. Из-за экстремальных погодных условий по всей стране отменили более 8300 авиарейсов, что привело к транспортному коллапсу и сбоям в аэропортах.

По прогнозам синоптиков, мощный циклон стремительно продвигается по направлению Вашингтон и Нью-Йорк , а также может накрыть значительную часть территории страны. Ожидаются сильные снегопады, метели, гололедица и резкое снижение температуры, что создает угрозу для инфраструктуры и жизнедеятельности городов.

Федеральные службы по чрезвычайным ситуациям переведены в режим повышенной готовности. Власти предварительно размещают резервы продовольствия, горючего и специального оборудования для ликвидации последствий непогоды. Также жителей призывают воздержаться от поездок и подготовиться к возможным длительным отключениям электроэнергии.

Эксперты отмечают, что масштаб бури может сделать ее одной из самых мощных в последние годы, а последствия стихии будут ощущаться еще несколько дней после ее прохождения.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в Индии зафиксировали вспышку вируса Нипах — одной из самых опасных инфекционных болезней современности. Об этом сообщает PTI News.
По данным медиков, уровень смертности от заражения может достигать до 75%, что делает вирус Нипах значительно опаснее большинства известных вирусных инфекций. Особую тревогу вызывает то, что на сегодняшний день не существует ни вакцины, ни специфического противовирусного лечения — врачи могут только поддерживать состояние пациентов и бороться с осложнениями. Вирус относится к зоонозным инфекциям и передается от животных людям, а также между людьми. Основные пути заражения – контакт с биологическими жидкостями инфицированных, а также потребление зараженных продуктов. Это значительно усложняет контроль над распространением болезни и повышает риск новых вспышек.



Источник: https://abcnews.go.com/US/live-updates/winter-storm-live-updates-tracking-dangerous-ice-snow/?id=129469173
