США парализованы: 18 штатов в чрезвычайном положении

Более 200 миллионов жителей США оказались под угрозой мощной зимней бури, которую президент Дональд Трамп назвал "исторической". Об этом сообщает ABC News .

Чрезвычайное положение в США из-за бури

Стихия уже заставила власти не менее 18 штатов США объявить чрезвычайное положение. Из-за экстремальных погодных условий по всей стране отменили более 8300 авиарейсов, что привело к транспортному коллапсу и сбоям в аэропортах.

По прогнозам синоптиков, мощный циклон стремительно продвигается по направлению Вашингтон и Нью-Йорк , а также может накрыть значительную часть территории страны. Ожидаются сильные снегопады, метели, гололедица и резкое снижение температуры, что создает угрозу для инфраструктуры и жизнедеятельности городов.

Федеральные службы по чрезвычайным ситуациям переведены в режим повышенной готовности. Власти предварительно размещают резервы продовольствия, горючего и специального оборудования для ликвидации последствий непогоды. Также жителей призывают воздержаться от поездок и подготовиться к возможным длительным отключениям электроэнергии.

Эксперты отмечают, что масштаб бури может сделать ее одной из самых мощных в последние годы, а последствия стихии будут ощущаться еще несколько дней после ее прохождения.

