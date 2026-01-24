США паралізовані: 18 штатів у надзвичайному стані

Понад 200 мільйонів мешканців США опинилися під загрозою потужної зимової бурі, яку президент Дональд Трамп назвав "історичною". Про це повідомляє ABC News.

Надзвичайний стан у США через бурю

Стихія вже змусила владу щонайменше 18 штатів США оголосити надзвичайний стан. Через екстремальні погодні умови по всій країні скасували понад 8300 авіарейсів, що призвело до транспортного колапсу та збоїв у роботі аеропортів.

За прогнозами синоптиків, потужний циклон стрімко просувається у напрямку Вашингтон та Нью-Йорк, а також може накрити значну частину території країни. Очікуються сильні снігопади, хуртовини, ожеледиця та різке зниження температури, що створює загрозу для інфраструктури й життєдіяльності міст.

Федеральні служби з надзвичайних ситуацій переведені в режим підвищеної готовності. Влада заздалегідь розміщує резерви продовольства, пального та спеціального обладнання для ліквідації наслідків негоди. Також мешканців закликають утриматися від поїздок і підготуватися до можливих тривалих відключень електроенергії.

Експерти зазначають, що масштаб бурі може зробити її однією з найпотужніших за останні роки, а наслідки стихії відчуватимуться ще кілька днів після її проходження.

