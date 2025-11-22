США переходят к угрозам: что ждет Украину за отказ от мирного плана Трампа

США пригрозили Украине ухудшением условий мирного соглашения с РФ, если Киев не согласится на текущее предложение из 28 пунктов. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Guardian", со ссылкой на информированных собеседников.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

В материале говорится, что после разговора с президентом Зеленским и звонка из Белого дома министр армии США Дэн Дрисколл, который неожиданно стал переговорщиком по мирному соглашению, провел брифинг для послов стран НАТО в Киеве.

"Это была ужасная встреча. Опять спор в стиле "у вас нет карт"", — рассказал изданию один из присутствовавших на встрече.

Сообщается, что Дрисколл отказался давать ответ относительно того, является ли предложенное Украине соглашение именно тем планом из 28 пунктов, который "утек" в прессу.

"Некоторые вещи имеют значение, некоторые — лишь показуха, и мы больше всего сосредоточились на том, что имеет значение", — сказал он в ответ.

Европу беспокоит, что этот "мирный план" США и РФ разрабатывали втихаря за спиной Украины и теперь подают его Киеву как решенное дело. Такой подход Дрисколл оправдал тем, что это делает процесс более управляемым.

"Президент Трамп хочет мира сейчас. Чем больше поваров на кухне, тем труднее с этим справиться", — сказал он, по словам присутствовавшего на встрече источника.

При этом временная поверенная в делах США в Киеве Джули Дэвис, которая тоже присутствовала на встрече, сообщила европейским дипломатам, что, хотя условия соглашения являются суровыми для Украины, у Киева нет другого варианта, кроме как согласиться с ними, иначе придется столкнуться с худшими условиями в будущем.

"Соглашение от этого не станет лучше, оно станет хуже", — высказалась она.

Читайте также на портале "Комментарии" — что скрывается за обращением Зеленского: остались ли еще у Киева варианты в диалоге с США.



