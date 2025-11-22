США переходят к угрозам: что ждет Украину за отказ от мирного плана Трампа

Рубрики
США пригрозили Украине ухудшением условий мирного соглашения с РФ, если Киев не согласится на текущее предложение из 28 пунктов. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Guardian", со ссылкой на информированных собеседников.
Дональд Трамп. Фото: из открытых источников
В материале говорится, что после разговора с президентом Зеленским и звонка из Белого дома министр армии США Дэн Дрисколл, который неожиданно стал переговорщиком по мирному соглашению, провел брифинг для послов стран НАТО в Киеве.
Сообщается, что Дрисколл отказался давать ответ относительно того, является ли предложенное Украине соглашение именно тем планом из 28 пунктов, который "утек" в прессу.
Европу беспокоит, что этот "мирный план" США и РФ разрабатывали втихаря за спиной Украины и теперь подают его Киеву как решенное дело. Такой подход Дрисколл оправдал тем, что это делает процесс более управляемым.
При этом временная поверенная в делах США в Киеве Джули Дэвис, которая тоже присутствовала на встрече, сообщила европейским дипломатам, что, хотя условия соглашения являются суровыми для Украины, у Киева нет другого варианта, кроме как согласиться с ними, иначе придется столкнуться с худшими условиями в будущем.
