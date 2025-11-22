logo_ukra

США переходять до погроз: що чекає на Україну за відмову від мирного плану Трампа

The Guardian пише про те, що США загрожують ще гіршою угодою, якщо Київ відмовиться від 28 пунктів

22 листопада 2025, 16:21
Кравцев Сергей

США пригрозили Україні погіршенням умов мирної угоди з РФ, якщо Київ не погодиться на поточну пропозицію із 28 пунктів. Як передає портал "Коментарі", про це пише The Guardian, з посиланням на поінформованих співрозмовників.

США переходять до погроз: що чекає на Україну за відмову від мирного плану Трампа

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

У матеріалі йдеться, що після розмови з президентом Зеленським та дзвінка з Білого дому міністр армії США Ден Дрісколл, який несподівано став переговорником за мирною угодою, провів брифінг для послів країн НАТО у Києві.

"Це була жахлива зустріч. Знову суперечка в стилі "у вас немає карт"", — розповів один із присутніх на зустрічі.

Повідомляється, що Дрісколл відмовився давати відповідь щодо того, чи є запропонована Україні угода саме тим планом із 28 пунктів, який "витік" у пресу.

"Деякі речі мають значення, деякі — лише показуха, і ми найбільше зосередилися на тому, що має значення", — сказав він.

Європу турбує, що цей "мирний план" США і РФ розробляли нишком за спиною України і тепер подають його Києву як вирішену справу. Такий підхід Дрісколл виправдав тим, що це робить процес більш керованим.

"Президент Трамп хоче миру зараз. Чим більше кухарів на кухні, тим важче з цим впоратися", — сказав він, за словами джерела, яке було на зустрічі.

При цьому тимчасова повірена у справах США в Києві Джулі Девіс, яка також була присутньою на зустрічі, повідомила європейським дипломатам, що, хоча умови угоди є суворими для України, Київ не має іншого варіанту, окрім як погодитися з ними, інакше доведеться зіткнутися з гіршими умовами в майбутньому.

"Угода від цього не стане кращою, вона стане гіршою", — висловилася вона.

Читайте також на порталі "Коментарі" — що ховається за зверненням Зеленського : чи ще в Києва залишилися варіанти в діалозі зі США.




Джерело: https://www.theguardian.com/world/2025/nov/22/ukraine-zelenskyy-peace-deal-us-nato-meeting
