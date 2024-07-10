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США перевели свои войска в Европе в состояние повышенной готовности: что происходит

По информации CNN, РФ рассматривает американские военные базы и военнослужащих как возможные объекты атак

сегодня, 14:05
Автор:
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Кравцев Сергей
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На прошлой неделе ряд военных баз Соединенных Штатов в Европе был переведен в состояние повышенной боевой готовности после того, как американская разведка получила информацию о том, что поддерживаемые Россией лица рассматривают возможность проведения диверсионных атак на военный персонал и объекты США. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "CNN", со ссылкой на ряд собеседников, знакомых с этим вопросом.

США перевели свои войска в Европе в состояние повышенной готовности: что происходит

Войска США. Фото: из открытых источников

СМИ ссылаясь на полученную информацию отмечает, что разведданные свидетельствуют о том, что Россия рассматривает американские военные базы и военнослужащих как возможные объекты атак с использованием прокси-сил, вроде инцидентов, осуществленных или сорванных в разных местах в Европе в течение последних месяцев.

В материале CNN говорится, что в апреле два гражданина Германии и России были арестованы по обвинениям в подготовке взрывов и поджогов на ряде объектов, включая военные базы США, по заказу Москвы.

Собеседники сообщили, что данные разведки, полученные США в течение последних двух недель и о которых ранее не сообщалось, были признаны достаточно тревожными, чтобы применить дополнительные протоколы безопасности.

30 июня несколько американских военных баз в Европе повысили уровень тревоги до состояния защиты сил "Чарли", который "применяется, когда произошел инцидент или получена разведывательная информация, указывающая на вероятность определенной формы террористического действия или нападения на персонал или объекты".

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Источник: https://edition.cnn.com/2024/07/09/politics/intelligence-russian-sabotage-threat-us-bases-europe/index.html
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