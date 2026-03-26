США планировали атаковать СССР ядерными бомбами на воздушном шаре: детали

В разгар холодной войны Соединенные Штаты рассматривали необычный способ доставки ядерного оружия на территорию Советского Союза, использовав при этом воздушные шары. Эта концепция, которая сегодня кажется почти фантастической, серьезно изучалась в 1950-х годах, когда военные искали альтернативу стратегическим бомбардировщикам.

В 1950-х годах американские военные осознавали, что полеты крупных бомбардировщиков над территорией СССР становятся все более опасными из-за развития советской системы противовоздушной обороны. Кроме того, количество самолетов, способных доставлять ядерное оружие, было ограничено. Именно поэтому возникла идея использовать атмосферные потоки для доставки боезарядов вглубь территории противника.

План предполагал запуск больших воздушных шаров с ядерными зарядами на большой высоте. После запуска их должны были подхватывать определенные воздушные течения, которые переносили шары над территорией СССР к потенциальным целям.

Идея использования воздушных шаров в войне не была новой. Во время Второй мировой войны Япония уже применяла так называемые шары "Фу-Го" с зажигательными бомбами, которые с помощью воздушных потоков пытались доставить в Северную Америку. Однако эта программа оказалась малоэффективной.

У американцев также был опыт запуска шаров над территорией Советского Союза. В рамках проектов Mogul и Moby Dick они использовали аэростаты для разведки, в частности, для прослушивания возможных ядерных испытаний и проведения аэрофотосъемки.

Опираясь на этот опыт, в 1954 году был создан специальный воздушный шар WS-124A, известный под названием Flying Cloud (Летающее облако). Его разработали как платформу для потенциальной доставки оружия массового поражения.

Однако практические испытания быстро показали серьезные проблемы такой системы. Для запуска шаров нужно было ждать соответствующих атмосферных условий, а их маршрут полностью зависел от направления ветра. Даже небольшое изменение потоков могло отнести шар на сотни километров от запланированной цели или в совсем другую страну.

Ядерный взрыв на аэростате в рамках операции Plumbbob. Фото: atomicarchive

В общей сложности для тестов построили около 40 таких аэростатов. Результаты показали очень низкую точность. Отклонения от района цели могли составлять сотни километров, а до заданной точки долетали только единицы.

В 1957 году Национальная лаборатория Sandia опубликовала исследование Feasibility of Weapon Delivery by Free Balloons, подробно проанализировав эту концепцию. Вывод был однозначен. Из-за низкой точности и зависимости от погодных условий такая система доставки ядерного оружия практически нежизнеспособна.

К тому же в конце 1950-х годов начали появляться первые межконтинентальные баллистические ракеты, которые могли доставлять ядерные боезаряды значительно быстрее и точнее. С развитием ракетных технологий идея использования воздушных шаров для ядерных ударов окончательно утратила актуальность.

