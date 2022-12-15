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США планирует передать Украине «умное» оружие

Украинцы смогут с помощью высокоточного оружия результативнее уничтожать врага

сегодня, 17:35
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Автор:

Моесеенко Валентина

Администрация Байдена собирается передать Украине передовое электронное оборудование, которое превратит неуправляемые авиационные бомбы в "умные" и  будут способны с высокой степенью точности поражать российские военные позиции.

США планирует передать Украине «умное» оружие

Киеву передадут JDAM

Комплекты содержат устройства глобального позиционирования и могут крепиться к разным видам оружия, превращая их в то, что Пентагон называет "общим боеприпасом прямой атаки" или JDAM. Американские военные использовали эту технологию для авиабомб весом до 900 кг.

До сих пор, правда, неизвестно, одобрил ли президент США или кто-либо из его главных советников по нацбезопасности предложенную передачу JDAM Украине, отмечает издание. Анонимные собеседники газеты не говорят и о том, будут ли украинские силы использовать эти комплекты для авиации или наземных вооружений. Пока не ясно, в каких системах из арсенала ВСУ будут использовать эти "умные" средства поражения.

Украинские Военно-воздушные Силы (ВВС) преимущественно полагаются на устаревшие МиГи советских времен, и Пентагон искал способы их модернизации вместо поставки новых самолетов западного производства, требующих комплексного обучения пилотов и технического персонала.

США ранее уже давала Украине передовое вооружение, например высокоскоростные ракеты воздушного базирования HARM, чтобы повысить способность Сил обороны наносить авиаудары. Но это оружие приводится иначе, чем JDAM с его GPS-наводкой. HARM фиксирует излучения, испускаемые подразделениями и штабами противника.

Также Washington Post пишет, что Пентагон также готовится предоставить Украине ЗРК Patriot, самое современное средство противовоздушной обороны США. По словам официальных лиц, Байден еще не одобрил этот шаг, но может сделать это в ближайшее время. Ведь администрация Белого Дома сосредоточена на том, чтобы усложнить попытки получить преимущество в войне.

Напомним, как писали "Комментарии", Вооруженные Силы Украины уже используют высокоточные системы HIMARS, что привело к значительным потерям среди российских военнослужащих и нарушению линий поставок.



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Источник: https://www.washingtonpost.com/national-security/2022/12/14/ukraine-smart-bomb-jdams/
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