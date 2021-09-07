США планирует продолжить эвакуацию из Афганистана: на что надеются в правительстве

Государственный секретарь Энтони Блинкен, фото из открытых источников

Государственный секретарь США Энтони Блинкен 7 сентября опроверг информацию о блокировании американцев в аэропорту на севере Афганистана. Причиной отмены чартерных рейсов он назвал то, что у некоторых пассажиров не было действительных проездных документов. Об этом пишет Reuters.

Сообщается, что тысячи людей, в том числе и граждане США, застряли в аэропорту Мазари-и-Шариф. Люди находятся там в течение нескольких дней и ждут когда позволят чартерным рейсам вылететь. Известно, что там застряли 6 самолетов с американцами и афганскими переводчиками.

По словам Блинкена, "Талибан" не отказывал в выезде никому, кто имеет действительные документы и они поддерживают свое обязательство разрешить выезжать американцам, которые имеют действительные проездные документы.



Информации о принудительном удержании людей в аэропорту в Мазари-и-Шариф нет, заверил госсекретарь. Также он добавил, что правительственные организации и дипломаты США проверяют наличие пассажирских манифестов и ведут переговоры о возможности вылета чартерных рейсов, которые будут эвакуировать людей.

По словам министра иностранных дел Катара шейха Мохаммеда бен Абдулрахмана Аль Тани, в Катаре надеются, что аэропорт Кабула заработает для пассажиров в ближайшее время. Однако пока нет договоренности как управлять аэропортом.

Как сообщал портал "Комментарии", в Афганистане талибы зверски убили беременную женщину на глазах у ее детей. Беременная женщина Негара Масуми, которая работала в местной тюрьме, была зверски убита на глазах у родственников. Пострадавшая была на восьмом месяце беременности. Как рассказал сын погибшей, талибы вошли в их дом, вывели его вместе с братьями на улицу и связали.





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