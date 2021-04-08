США планирует выслать российских дипломатов: как на это может отреагировать Россия

Администрация президента США Джозефа Байдена рассматривает возможность высылки российских дипломатов и введения новых санкций в ответ на взломы и вмешательства в выборы, в которых Вашингтон обвиняет Москву. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

США-Россия (фото из открытых источников)

Способны ли США действительно нанести РФ удар санкциями? Как на это может отреагировать Россия? С этими вопросами порталу "Комментарии" помогли разобраться эксперты.

Доктор политических наук, профессор Валентин Якушик так комментирует ситуацию: "Способны ли США нанести России новые болезненные удары и "уколы"? Что США могут сделать, а главное для чего, с какой реальной целью? Конечно, Соединённые Штаты Америки как мощнейшая (хотя и несколько слабеющая ныне) мировая сила – экономическая, военно-политическая, концептуально-идеологическая – с лёгкостью могут нанести России глубокие "раны". Но вряд ли по-настоящему "калечащие", как в своё время угрожал Барак Обама, и вряд ли остающиеся без ответа".

По мнению эксперта, "воспитательное воздействие" на РФ со стороны США и ведомого им сообщества Глобального Запада может быть разноуровневым.

"То, о чём сейчас идёт речь (о возможности высылки российских дипломатов и введении против РФ новых санкций в ответ на якобы имевшие место взломы и вмешательства в выборы со стороны России), – это, по сути, всё те же "мелкие уколы" по образцу расследований “Belling Cat” и подобных акций и проектов. Это "фоновые" явления, — считает Валентин Якушик.

Новые санкции (против отдельных должностных лиц РФ и российских государственных и частных компаний) – главным образом символические действия, направленные на то, чтобы показать принципиальность нового президента США ("тому що послідовний!") и попытаться за счёт прямых отсылок ко "внешней угрозе" найти какие-то новые (скорее старые) подходы к поиску консолидации гражданского общества США после его невиданного раскола во время президентских выборов 2020 года и сразу после них".

По словам эксперта, второй уровень санкций против РФ – это тактические действия, способные создать временные организационные и финансовые сложности для реализации крупнейших проектов России, в частности, для "Северного потока – 2" и подобных ему геоэкономических и геополитических начинаний.

"Но вряд ли получится остановить такие проекты. Можно лишь затормозить и осложнить их создание и последующее функционирование", — подчеркивает профессор.

Он отмечает, что к такого же типа действиям, направленным на ослабление РФ, можно отнести "управляемые стратегические судебные дела", например в деле по "защите интересов вкладчиков ЮКОСа", по торможению возврата России государственных долгов, по препятствованию распоряжению зарубежной собственностью РФ.

"Стратегический уровень воздействия на РФ со стороны США и Глобального Запада – это расширение зоны напряжённости, нестабильности и даже хаоса по всему периметру РФ, а также поддержка антирежимных сил (от традиционных прозападных либералов до различных левых, популистов и регионалистов) и их расшатывающих власть выступлений, неизбежных в связи с предстоящими в РФ парламентскими выборами (19 сентября 2021 года)", — говорит Валентин Якушик.

По его словам, Россия на всё это может ответить дальнейшими попытками экспортозамещения в экономике, проектами "национализации элит" и ограничения влияния глобалистского либерального крыла в команде президента Путина, дальнейшим сближением РФ с Китаем и усилением поддержки конфликтующих с США режимов, а также массой мелких "уколов", связанных с созданием системы поддержки оппозиционных и альтернативных политических движений и партий на Западе.

"Пока что, видимо, маловероятно, что ответ будет связан и с созданием более привлекательной для собственного народа и для мирового сообщества системы некоррупционных (и антикоррупционных) механизмов взаимодействия общества, политической и административной власти, а также системы большей социальной справедливости и экологичности жизни в российском обществе, — размышляет эксперт.

Однакоо остаётся шанс, что усиливающаяся тенденция к формированию открыто конфронтационной модели поведения крупнейших мировых держав не будет продолжительной и мудрость государственных деятелей даст возможность начать переходить к политике поиска конструктивных компромиссов и даже консенсуса. Но это очень сложная и деликатная задача, для которой могут потребоваться годы, серьёзные интеллектуальные и духовные усилия".

Политолог, генеральный директор Аналитической группы "Левиафан" Николай Мельник напоминает, что США противодействуют РФ в рамках санкций довольно давно, начиная с так называемого "списка Магницкого".

"С 2014 года было уже 6 волн санкций: касательно аннексии Крыма, войны на Востоке Украины, вмешательства в американские выборы. И это всё — до Байдена. Сейчас на подходе 7-я волна. И она, по большому счету, особо не отличается от предыдущих. Технически — просто внесение изменений в документ от 2016 года, который принял Сенат касательно ответственности за вмешательство в выборы", — поясняет Николай Мельник.

Он сомневается, что США готовы пойти на конфронтацию и ввести действительно жесткие санкции, которые могут серьезно навредить РФ.

"Как мы не раз видели, США довольно долго "запрягают", прежде чем нанести серьезный удар. К примеру, по важнейшему для России проекту – "Северному потоку-2". Если американские санкции будут направлены на то, чтобы заблокировать построение "СП-2", это будет мощный репутационный и финансовый удар по РФ, — уверен Николай Мельник.

В то же время США должны просчитывать последствия этого действия. Если Путин воспримет их как объявление войны, хоть и не горячей ее фазы, то США ожидает линия нестабильности везде, где их интересы так или иначе пересекаются с российскими. В том числе можно ожидать активизации боевых действий на территории Украины. Также Путин будет однозначно пересматривать свою позицию по Сирии, по Ливии.

То есть, прежде чем вводить действительно мощные антироссийские санкции, Белый дом должен решить — готов ли он к последствиям. Я не думаю, что он готов к радикальным санкциям, которые сделают невозможным дальнейший диалог между официальными Вашингтоном и Москвой".

Как сообщалось ранее, госсекретарь США заявил, что США все еще могут ввести санкции против стран, причастных к строительству "Северного потока-2".





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