США планируют эвакуировать своих дипломатов из Украины из-за российской эскалации

Соединенные Штаты взвешивают, стоит ли эвакуировать членов семей дипломатов, дислоцирующихся в Украине, поскольку Россия собирает более 100 000 военнослужащих на своих границах, по словам людей, знакомых с этим вопросом. Об этом сообщает Bloomberg.

Посольство США в Украине - фото из открытых источников

Согласно плану, членам семьи будет приказано возвращаться домой, а работники, не обязательные, смогут уйти по собственному желанию. По словам людей, попросивших не быть идентифицированными до принятия решения, объявление может поступить в течение нескольких дней.

В посольстве США в Киеве работает около 180 американских граждан и 560 украинцев, сообщается на сайте посольства. Сюда не учитываются члены семьи, поэтому количество граждан США, проживающих в жилищах посольства, вероятно, гораздо выше.

Администрация Байдена ужесточает свои предупреждения о потенциальном вторжении 100 000 российских войск у границ Украины, даже если переговоры между США, Россией и Европой продолжаются. Решение об эвакуации не будет означать, что США уверены, что Россия вторгнется, и просто отражает расчетливую подготовку к росту напряжения.

Представитель Белого дома охарактеризовал ситуацию как часть обычного планирования в случае ухудшения ситуации с безопасностью.

Дипломат Европейского Союза сказал, что посольства стран-членов, вероятно, составили планы на случай чрезвычайных ситуаций, хотя еще не предприняли никаких шагов для отправки домой членов делегации ЕС.

Рассмотрение США вопроса об эвакуации происходит на фоне серии дипломатических встреч, которые пока не смогли ослабить кризис. На встрече в Женеве 21 января с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым госсекретарь США Энтони Блинкен согласился предоставить письменные ответы на требования России, но прорыв не был достигнут.

После переговоров в Швейцарии Блинкен сказал журналистам, что "если Россия хочет начать убеждать мир, что у нее нет агрессивных намерений в отношении Украины, очень хорошим действием для начала была бы деэскалация".

Лавров отверг западную "истерику" по отношению к Украине и повторил, что Москва не планирует нападать на своего соседа. Он повторил обвинение, что НАТО является агрессором в кризисе.

"То, что сейчас делает НАТО по отношению к Украине, четко свидетельствует, что НАТО рассматривает Украину как часть своего влияния", – сказал Лавров.

Россия требует обязательных гарантий безопасности, которые запрещают Украине присоединиться к Североатлантическому договору и требуют от Альянса отвести свои силы на позиции, которые они занимали в 1997 году, прежде чем страны Центральной и Восточной Европы присоединились к НАТО. США и их союзники по НАТО отклонили эти требования.

Как сообщали ранее "Комментарии", завершилась встреча Блинкена и Лаврова: США взяли еще неделю, чтобы подумать.

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