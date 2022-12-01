США планируют презентовать самый современный бомбардировщик B-21 Raider

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Slava Kot
Военно-воздушные силы США и Northrop Grumman планируют представить свой последний бомбардировщик-невидимку B-21 Raider. Один такой самолет стоит около 2 миллиардов долларов. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Defense Express.
Американский самолет-невидимка. Фото: из открытых источников
Новая военная разработка США имеет улучшенную технологию стелс. Эта технология позволяет снизить обнаружение объекта с применением различных технических методов, в том числе и радарного сканирования, то есть превратить бомбардировщик в невидимку. Отмечается, что самолет сможет выполнять обычные и ядерные полеты с большой дальностью.
Контракт компания Northrop Gunman получила в 2015 году для постройки самого современного в мире самолета. Для строительства было задействовано тысячи человек, а стоимость одного бомбардировщика-невидимки B-21 Raider составляет около 2 млрд долларов.
Сейчас компания имеет шесть самолетов, собранных в Калифорнии, и базирующихся там. Полет первого B-21 намечен на 2023 год.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Украину планируют отправить оружие от США, которое еще не поступало.
Также "Комментарии" писали о причинах возможных авиакатастроф, которые происходят в России. Аналитики отмечают, что они вызваны из-за санкций. Российские авиакомпании не получают запчасти и необходимые детали для своих самолетов, а чрезмерная эксплуатация приводит к более быстрому износу деталей.
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