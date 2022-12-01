США планируют презентовать самый современный бомбардировщик B-21 Raider

Военно-воздушные силы США и Northrop Grumman планируют представить свой последний бомбардировщик-невидимку B-21 Raider. Один такой самолет стоит около 2 миллиардов долларов. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Defense Express.

Американский самолет-невидимка. Фото: из открытых источников

Новая военная разработка США имеет улучшенную технологию стелс. Эта технология позволяет снизить обнаружение объекта с применением различных технических методов, в том числе и радарного сканирования, то есть превратить бомбардировщик в невидимку. Отмечается, что самолет сможет выполнять обычные и ядерные полеты с большой дальностью.

"B-21 является самым совершенным военным самолетом, когда-либо создававшимся, и является продуктом новаторских инноваций и технологического совершенства", — сказал генеральный директор Northrop Grumman Aeronautics Systems Даг Янг.

Контракт компания Northrop Gunman получила в 2015 году для постройки самого современного в мире самолета. Для строительства было задействовано тысячи человек, а стоимость одного бомбардировщика-невидимки B-21 Raider составляет около 2 млрд долларов.



Сейчас компания имеет шесть самолетов, собранных в Калифорнии, и базирующихся там. Полет первого B-21 намечен на 2023 год.



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