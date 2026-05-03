США планируют создать особую ядерную бомбу специально для ударов по РФ

В Соединенных Штатах обсуждают запуск новой программы по созданию специализированного ядерного оружия, способного поражать глубоко защищенные подземные объекты. Речь идет об инициативе, которая может существенно изменить подходы к ядерному сдерживанию на фоне роста глобальной напряженности, а причиной разработки называют стремительное развитие бункеров и подземных военных объектов в России и ее союзниках.

США намерены создать новую ядерную бомбу. Фото: US Air Force

Как пишет ресурс The War Zone, в бюджетном запросе Министерства энергетики США на 2027 финансовый год появилась новая программа под названием NDS-A (Nuclear Deterrent System Air-delivered или Система ядерного сдерживания воздушной доставки). На начальный этап планируется направить около 100 миллионов долларов.

Официально не уточняется, речь идет о модернизации существующих боеприпасов или о создании новой системы.

"Ядерная система сдерживания воздушного базирования предоставит президенту дополнительные ядерные возможности для поражения укрепленных и глубоко углубленных целей, гарантируя, что противники не смогут скрыть свои ценные активы вне досягаемости ядерных сил Америки", — сказал в комментарии для издания анонимный представитель Национального управления ядерной безопасности США.

Сейчас у США уже есть подобный инструмент. Это бомба B61-11, способная проникать под землю перед взрывом. Однако новые вызовы, включая активное строительство подземных военных объектов в России и Китае, заставляют Вашингтон пересматривать свои возможности.

Особое внимание американские аналитики уделяют российским объектам, в частности, комплексу "Косвинский Камень" на Урале, который считается одним из ключевых центров управления ядерными силами. Подобные укрепления значительно усложняют потенциальные удары даже для высокотехнологичного оружия.

Идея создания так называемых "проникающих" ядерных боеприпасов не нова. Еще в 2000-х годах США работали над программой Robust Nuclear Earth Penetrator, однако ее остановили из-за политических споров и опасений эскалации. Нынешнее возвращение этой концепции происходит на фоне модернизации ядерной триады США и роста конкуренции между мировыми государствами.

Окончательное решение по программе пока не принято.

