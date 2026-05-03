США планують створити особливу ядерну бомбу спеціально для ударів по РФ

У Сполучених Штатах обговорюють запуск нової програми зі створення спеціалізованої ядерної зброї, здатної уражати глибоко захищені підземні об’єкти. Ідеться про ініціативу, яка може суттєво змінити підходи до ядерного стримування на тлі зростання глобальної напруженості, а причиною розробки називають стрімкий розвиток бункерів та підземних військових об’єктів в РФ та серед її союзників.

США планують створити нову ядерну бомбу. Фото: US Air Force

Як пише ресурс The War Zone, у бюджетному запиті Міністерства енергетики США на 2027 фінансовий рік з’явилася нова програма під назвою NDS-A (Nuclear Deterrent System Air-delivered або Система ядерного стримування повітряної доставки). На початковий етап планують спрямувати близько 100 мільйонів доларів.

Офіційно не уточнюється, йдеться про модернізацію існуючих боєприпасів, чи про створення нової системи.

"Ядерна система стримування повітряного базування надасть президенту додаткові ядерні можливості для ураження укріплених і глибоко заглиблених цілей, гарантуючи, що противники не зможуть сховати свої найцінніші активи поза досяжністю ядерних сил Америки", — сказав у коментарі для видання анонімний представник Національного управління ядерної безпеки США.

Наразі США вже мають подібний інструмент. Це бомба B61-11, яка здатна проникати під землю перед вибухом. Однак нові виклики, зокрема активне будівництво підземних військових об’єктів у Росії та Китаї, змушують Вашингтон переглядати свої можливості.

Особливу увагу американські аналітики приділяють російським об’єктам, зокрема комплексу "Косвинський Камінь" на Уралі, який вважається одним із ключових центрів управління ядерними силами. Подібні укріплення значно ускладнюють потенційні удари навіть для високотехнологічної зброї.

Ідея створення так званих "проникаючих" ядерних боєприпасів не є новою. Ще у 2000-х роках США працювали над програмою Robust Nuclear Earth Penetrator, однак її зупинили через політичні суперечки та побоювання ескалації. Нинішнє повернення до цієї концепції відбувається на тлі модернізації ядерної тріади США та зростання конкуренції між світовими державами.

Остаточне рішення щодо програми поки не ухвалене.

