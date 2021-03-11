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США планируют усилить поддержку Украины

Украина отвечает на российскую агрессию, а также на собственные вызовы, в частности борется с коррупцией, считает государственный секретарь США Энтони Блинкен

сегодня, 04:40
Автор:

Ольга Чародий

США готовы усилить поддержку Украины в различных сферах. Там вновь напомнили про украинский Крым и Донбасс. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

США планируют усилить поддержку Украины

Энтони Блинкен (фото из открытых источников)

По его словам,  Украина отвечает на российскую агрессию, а также на собственные вызовы, в частности борется с коррупцией.

"Мы выступаем решительно против попыток России аннексировать Крым, мы решительно против агрессии РФ на Донбассе, на востоке Украины. И мы твердо поддерживаем Украину и намерены усилить эту поддержку – будь то в сфере безопасности, экономики, или же в усилиях по укреплению собственной демократии", — отметил Блинкен.

Напомним, что США ввели санкции против украинского олигарха Игоря Коломойского. Причина – обвинения в коррупции и попытках подорвать демократию в Украине. Об этом заявил Госсекретарь США Энтони Блинкен. Под санкции также попали жена и дети олигарха – им запретили въезд на территорию Штатов. Експерты отмечают, что Коломойскому нанесен серьезный удар в плане финансового состояния. "Без транзакций, без активной вовлеченности в мировую финансовую систему, где США играют огромную роль, развитие бизнеса Коломойского можно ставить под вопрос. В том числе его вложении за рубежом. Ведь есть угроза распространения американских антиколомойских санкций и на Европейский континент. Так что могут возникнуть проблемы с "пересидеть трудные времена", как раньше, в Израиле или Швейцарии. Дальнейшие правовые действия американской фемиды могут создать серьезные препятствия для этого.

В ОП заявили, что Украина благодарна каждому партнеру за поддержку на пути деолигархизации. Такое заявление Офис Зеленского сделал после решения  Госдепа США о введении ряда санкций против Игоря Коломойского. 



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Источник: https://www.c-span.org/video/?509633-1/secretary-state-blinken-testifies-house-foreign-affairs-committee&live
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