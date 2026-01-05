США планируют захватить Гренландию: шокирующий сценарий

Соединенные Штаты могут попытаться установить фактический контроль над Гренландией уже в ближайшие месяцы. Такой сценарий рассматривают западные эксперты и должностные лица, оценивающие риск как реальный и серьезный.

США рассматривают Гренландию

Вероятным временным окном называют период в преддверии промежуточных выборов в США, которые пройдут в ноябре, а также к 250-летию провозглашения независимости Соединенных Штатов 4 июля. Именно эти даты могут оказаться политически выгодными для демонстрации "геополитического успеха".

Ожидается, что Вашингтон будет действовать не силовыми методами, как в венесуэльском случае, а из-за политического и экономического давления. Среди возможных инструментов называют влияние на местные элиты, в частности, попытки финансового поощрения отдельных гренландских политиков и чиновников.

Потенциальное установление контроля США над Гренландией может повлечь за собой серьезный кризис внутри НАТО и Европейского Союза. По оценкам аналитиков, эта тема способна расколоть союзников даже сильнее вопроса поддержки Украины.

В то же время, подчеркивается, что Дания вряд ли получит от партнеров такую же масштабную политическую и военную поддержку, которую сегодня получает Украина в противостоянии с Россией.

